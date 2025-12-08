CG Murder News: पत्नी से अफेयर के शक में युवक की हत्या, पड़ोसी ने पीट-पीटकर... जानें पूरा मामला(photo-patrika)
CG Murder News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में दो दिन पहले सामने आई संदिग्ध मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पसान थाना क्षेत्र के ग्राम सेनहा में रहने वाले करण सिंह (32) की मौत किसी हादसे में नहीं, बल्कि हत्या में हुई थी। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोपी बेचन सिंह (24) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
5 दिसंबर को करण सिंह संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए थे। प्रारंभिक औपचारिकताओं के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। इसी दौरान फोरेंसिक टीम और पुलिस की संयुक्त जांच में पता चला कि करण की हत्या लकड़ी के डंडे से की गई थी। पड़ोसी बेचन सिंह पर संदेह गहराया और पूछताछ में उसने पूरी घटना स्वीकार कर ली।
पसान थाना प्रभारी के अनुसार, करण सिंह को शक था कि उसकी पत्नी और बेचन सिंह के बीच प्रेम संबंध है। इसे लेकर दोनों के बीच पहले भी विवाद होते रहे थे। दो दिन पहले भी इसी बात पर दोनों में बहस हुई और गुस्से में बेचन सिंह ने डंडे से पीट-पीटकर करण की हत्या कर दी।
जांच में यह भी सामने आया कि बेचन सिंह की शादी तय हो चुकी थी। लेकिन मृतक करण सिंह ने लड़की के परिजनों को फोन कर बताया कि बेचन का उसकी पत्नी से संबंध है। इसके बाद लड़की वालों ने शादी तोड़ दी। इससे बेचन सिंह और करण सिंह के बीच तनाव और बढ़ गया और अंततः 5 दिसंबर को विवाद हिंसक रूप ले बैठा। पुलिस ने हत्या के सभी साक्ष्य एकत्र कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
