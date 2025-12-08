CG Murder News: पत्नी से अफेयर के शक में युवक की हत्या, पड़ोसी ने पीट-पीटकर… जानें पूरा मामला

जांच में यह भी सामने आया कि बेचन सिंह की शादी तय हो चुकी थी। लेकिन मृतक करण सिंह ने लड़की के परिजनों को फोन कर बताया कि बेचन का उसकी पत्नी से संबंध है। इसके बाद लड़की वालों ने शादी तोड़ दी। इससे बेचन सिंह और करण सिंह के बीच तनाव और बढ़ गया और अंततः 5 दिसंबर को विवाद हिंसक रूप ले बैठा। पुलिस ने हत्या के सभी साक्ष्य एकत्र कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।