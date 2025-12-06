CG News: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 12 कार्यकर्ता गिरफ्तार, प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन, सदस्यों ने लगाया यह आरोप

CG News: जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल ने कल 5 दिसंबर को देवेंद्र नगर थाना में सर्रेंडर कर दिया है। इस दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच झूमाझटकी हुई और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस बीच कोरबा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है यहाँ स्थानीय बेरोजगारों को निजी कंपनी में रोजगार देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने 6 दिसंबर की सुबह आंदोलन किया। प्रदर्शन शुरू होते ही पुलिस ने हस्तक्षेप कर एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।