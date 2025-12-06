CG News: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 12 कार्यकर्ता गिरफ्तार, प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन, सदस्यों ने लगाया यह आरोप

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 12 कार्यकर्ता गिरफ्तार (Photo Patrika)
CG News: जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल ने कल 5 दिसंबर को देवेंद्र नगर थाना में सर्रेंडर कर दिया है। इस दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच झूमाझटकी हुई और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस बीच कोरबा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है यहाँ स्थानीय बेरोजगारों को निजी कंपनी में रोजगार देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने 6 दिसंबर की सुबह आंदोलन किया। प्रदर्शन शुरू होते ही पुलिस ने हस्तक्षेप कर एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।
यह मामला एसईसीएल खदान में कार्यरत नीलकंठ कंपनी से जुड़ा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर कुसमुंडा थाने ले गई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। संगठन के सदस्य एक कंपनी का गेट जाम करने पहुंचे थे, लेकिन पहले से तैनात पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया।
छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सदस्यों ने आरोप लगाया कि संबंधित कंपनी ने स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का आश्वासन दिया था। हालांकि, कंपनी ने न तो पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की और न ही सूचीबद्ध स्थानीय वाहन चालकों को नियुक्त किया।
इसके विपरीत, कंपनी लगातार अन्य राज्यों से वाहन चालक बुलाकर काम करा रही है। इससे स्थानीय युवाओं में गहरा असंतोष व्याप्त है, जो अपने अधिकारों से वंचित महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग कई बार उठाई जा चुकी है, लेकिन कंपनी बाहरी लोगों की भर्ती जारी रखे हुए है।
