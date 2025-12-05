CG News: प्रदेशभर के कर्मचारी-अधिकारी 29-31 दिसंबर तक हड़ताल पर, सरकारी कामकाज ठप होने की चेतावनी

कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन का हड़ताल (photo source- Patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आव्हान पर प्रदेश के सभी कर्मचारी और अधिकारियों ने 29 से 31 दिसंबर तक तीन दिन की अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला लिया है। फेडरेशन का कहना है कि मोदी की गारंटी के तहत जो वादे कर्मचारियों से किए गए थे, उन्हें सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है।
कर्मचारियों की 11 बड़ी मांगें हैं जिनमें महंगाई भत्ता बढ़ाना, कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू करना, वेतन विसंगति दूर करना और अर्जित अवकाश का नकदीकरण बढ़ाना प्रमुख हैं। फेडरेशन ने साफ कहा है कि हड़ताल के तीनों दिनों में जिले और प्रदेश के अधिकांश सरकारी विभागों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित होगा। कई विभागों में काम लगभग ठप रह सकता है।
CG News: फेडरेशन का आरोप है कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन अब तक किसी मांग पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले 16 अगस्त को कर्मचारियों ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को मांग पत्र सौंपा था। फिर 22 सितंबर को जिला मुख्यालयों में धरना देकर दोबारा ज्ञापन दिया गया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।
बड़ी खबरेंView All
कोरबा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग