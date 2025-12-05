CG News: प्रदेशभर के कर्मचारी-अधिकारी 29-31 दिसंबर तक हड़ताल पर, सरकारी कामकाज ठप होने की चेतावनी

CG News: फेडरेशन का आरोप है कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन अब तक किसी मांग पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले 16 अगस्त को कर्मचारियों ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को मांग पत्र सौंपा था। फिर 22 सितंबर को जिला मुख्यालयों में धरना देकर दोबारा ज्ञापन दिया गया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।