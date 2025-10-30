Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

महंगाई भत्ता और एरियर्स को लेकर कर्मचारी संघ का प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ स्थापना की रजत जयंती पर की ये मांग

Chhattisgarh Employees Protest: छत्तीसगढ़ स्थापना की रजत जयंती के मौके पर कर्मचारी संगठनों ने मोदी की गारंटी निभाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Oct 30, 2025

Chhattisgarh Employees Protest: छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के आह्वान पर अपने सहयोगी संगठनों के साथ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज 29 अक्टूबर 2025 को संध्या 4 बजे स्थानीय कलेक्ट्रेट चौक, जगदलपुर में कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया।

Chhattisgarh Employees Protest: 9 सूत्रीय मांगों का सौंपा गया ज्ञापन

प्रदर्शन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ स्थापना की रजत जयंती अवसर पर सरकार को मोदी की गारंटी याद दिलाते हुए महंगाई भत्ता तथा सात वर्षों से लंबित एरियर्स सहित अन्य मांगों को पूर्ण करने की अपील करना रहा। संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने ‘‘महंगाई भत्ता दो - वादा निभाओ’’ जैसे नारों के साथ रैली निकालते हुए कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। इसके बाद जिला कलेक्टर बस्तर के प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर सत्येंद्र बंजारे को मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम नौ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया।

10 प्रतिशत सीमा समाप्त करने की मांग

Chhattisgarh Employees Protest: ज्ञापन में केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता प्रदान करने, वर्ष 2017 से लंबित महंगाई भत्ता एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करने, मध्य प्रदेश की तर्ज पर 300 दिनों का अवकाश नगदीकरण लाभ लागू करने, संविदा, दैनिक और अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित कर सेवा सुरक्षा की गारंटी देने, प्रदेश के सभी कर्मचारियों को चार स्तरीय पदोन्नति वेतनमान देने, सहायक शिक्षकों एवं अन्य संवर्गों की वेतन विसंगति दूर करने, समिति के प्रतिवेदन को प्रकाशित कर लागू करने, शिक्षक (एलबी) संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर समस्त सेवा लाभ देने, कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा एवं अनुकंपा नियुक्ति की 10 प्रतिशत सीमा समाप्त करने की मांग शामिल रही।

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / महंगाई भत्ता और एरियर्स को लेकर कर्मचारी संघ का प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ स्थापना की रजत जयंती पर की ये मांग

