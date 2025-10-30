महंगाई भत्ता और एरियर्स को लेकर कर्मचारी संघ का प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ स्थापना की रजत जयंती पर की ये मांग

Chhattisgarh Employees Protest: ज्ञापन में केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता प्रदान करने, वर्ष 2017 से लंबित महंगाई भत्ता एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करने, मध्य प्रदेश की तर्ज पर 300 दिनों का अवकाश नगदीकरण लाभ लागू करने, संविदा, दैनिक और अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित कर सेवा सुरक्षा की गारंटी देने, प्रदेश के सभी कर्मचारियों को चार स्तरीय पदोन्नति वेतनमान देने, सहायक शिक्षकों एवं अन्य संवर्गों की वेतन विसंगति दूर करने, समिति के प्रतिवेदन को प्रकाशित कर लागू करने, शिक्षक (एलबी) संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर समस्त सेवा लाभ देने, कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा एवं अनुकंपा नियुक्ति की 10 प्रतिशत सीमा समाप्त करने की मांग शामिल रही।