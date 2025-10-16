CG News: दीपावली से पहले बिजली कर्मियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ा

छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ महासंघ के प्रदेश महामंत्री नवरतन बरेठ ने बताया कि बिजली कंपनी में कार्यरत नियमित, संविदा एवं बाह्य स्रोत कर्मचारियों और अधिकारियों को दिवाली पूर्व बोनस(अनुग्रह) राशि दिए जाने का आदेश जारी किया गया है। महासंघ की ओर से पिछले दिनों कंपनी प्रबंधन को पत्राचार कर दीपावली के पूर्व बोनस राशि और जुलाई 2025 से बढ़ी हुई तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग की गई थी। उसी प्रकार सभी क्षेत्र के क्षेत्रीय सचिवों की ओर से ठेका कर्मचारियों को दिवाली पूर्व बोनस भुगतान करने कार्यपालक निदेशक को पत्राचार किया गया था।