CG News: दीपावली से पहले बिजली कर्मियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ा

बिजली कर्मियों का महंगाई भत्ता तीन फीसदी बढ़ा (Photo source- Patrika)
CG News: बिजली कंपनी प्रबंधन ने बिजली कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ा दिया है। प्रबंधन की ओर से महंगाई भत्ता वृद्धि का आदेश जारी कर दिया गया है। बिजली कर्मचारियों ने दीपावली से पहले महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत वृद्धि का आदेश जारी करने की मांग की थी। बिजली कर्मचारियों की यह मांग पूरी हो गई है।
छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ महासंघ के प्रदेश महामंत्री नवरतन बरेठ ने बताया कि बिजली कंपनी में कार्यरत नियमित, संविदा एवं बाह्य स्रोत कर्मचारियों और अधिकारियों को दिवाली पूर्व बोनस(अनुग्रह) राशि दिए जाने का आदेश जारी किया गया है। महासंघ की ओर से पिछले दिनों कंपनी प्रबंधन को पत्राचार कर दीपावली के पूर्व बोनस राशि और जुलाई 2025 से बढ़ी हुई तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग की गई थी। उसी प्रकार सभी क्षेत्र के क्षेत्रीय सचिवों की ओर से ठेका कर्मचारियों को दिवाली पूर्व बोनस भुगतान करने कार्यपालक निदेशक को पत्राचार किया गया था।
इसी कड़ी में महासंघ के 09 अक्टूबर के विशाल आमसभा एवं धरना प्रदर्शन के कारण कंपनी प्रबंधन के द्वारा 09 अक्टूबर को ही विद्युत कंपनी में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों के लिए दिवाली पूर्व 12 हजार (बोनस) भुगतान का आदेश जारी किया गया। और बाह्य स्रोत कर्मचारियों के लिए उनके नियोक्ता ठेकेदार को बोनस देने निर्देशित किया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा जारी महंगाई भत्ते में तीन वृद्धि को नियमित विद्युत अधिकारी, कर्मचारी और पेंशनर्स को भुगतान करने आदेश जारी किया गया, जो कि 58 प्रतिशत हो गया है।
CG News: महासंघ का कहना है कि लेकर 9 अक्टूबर को पावर कंपनी मुख्यालय की समक्ष विशाल आमसभा में प्रदर्शन किया था तथा 10 अक्टूबर से लगातार मुख्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन क्रमांक क्रमिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।
