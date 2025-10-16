Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

CG News: दीपावली से पहले बिजली कर्मियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ा

CG News: बिजली कंपनी प्रबंधन ने कर्मचारियों को दीपावली से पहले बड़ी राहत दी है। बिजली कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।

less than 1 minute read

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 16, 2025

बिजली कर्मियों का महंगाई भत्ता तीन फीसदी बढ़ा (Photo source- Patrika)

बिजली कर्मियों का महंगाई भत्ता तीन फीसदी बढ़ा (Photo source- Patrika)

CG News: बिजली कंपनी प्रबंधन ने बिजली कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ा दिया है। प्रबंधन की ओर से महंगाई भत्ता वृद्धि का आदेश जारी कर दिया गया है। बिजली कर्मचारियों ने दीपावली से पहले महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत वृद्धि का आदेश जारी करने की मांग की थी। बिजली कर्मचारियों की यह मांग पूरी हो गई है।

छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ महासंघ के प्रदेश महामंत्री नवरतन बरेठ ने बताया कि बिजली कंपनी में कार्यरत नियमित, संविदा एवं बाह्य स्रोत कर्मचारियों और अधिकारियों को दिवाली पूर्व बोनस(अनुग्रह) राशि दिए जाने का आदेश जारी किया गया है। महासंघ की ओर से पिछले दिनों कंपनी प्रबंधन को पत्राचार कर दीपावली के पूर्व बोनस राशि और जुलाई 2025 से बढ़ी हुई तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग की गई थी। उसी प्रकार सभी क्षेत्र के क्षेत्रीय सचिवों की ओर से ठेका कर्मचारियों को दिवाली पूर्व बोनस भुगतान करने कार्यपालक निदेशक को पत्राचार किया गया था।

इसी कड़ी में महासंघ के 09 अक्टूबर के विशाल आमसभा एवं धरना प्रदर्शन के कारण कंपनी प्रबंधन के द्वारा 09 अक्टूबर को ही विद्युत कंपनी में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों के लिए दिवाली पूर्व 12 हजार (बोनस) भुगतान का आदेश जारी किया गया। और बाह्य स्रोत कर्मचारियों के लिए उनके नियोक्ता ठेकेदार को बोनस देने निर्देशित किया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा जारी महंगाई भत्ते में तीन वृद्धि को नियमित विद्युत अधिकारी, कर्मचारी और पेंशनर्स को भुगतान करने आदेश जारी किया गया, जो कि 58 प्रतिशत हो गया है।

CG News: महासंघ का कहना है कि लेकर 9 अक्टूबर को पावर कंपनी मुख्यालय की समक्ष विशाल आमसभा में प्रदर्शन किया था तथा 10 अक्टूबर से लगातार मुख्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन क्रमांक क्रमिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

DA Hike: बिजली कर्मचारियों की मांग! दीपावली से पहले 3% महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी करें, फेडरेशन ने प्रबंधन को लिखा पत्र…
कोरबा
DA Hike: बिजली कर्मचारियों की मांग(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

16 Oct 2025 11:51 am

Published on:

16 Oct 2025 11:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG News: दीपावली से पहले बिजली कर्मियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ा

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Teacher busy on mobile: डीईओ की बड़ी कार्रवाई! मोबाइल पर व्यस्त रहने वाले शिक्षक की वेतनवृद्धि रोकी

डीईओ ने जारी किया आदेश (Photo source- Patrika)
कोरबा

CG News: पटाखा दुकानों में आग से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी, जानिए नियम

CG School, Patrika Badhi Khabar
कोरबा

Chhattisgarh Education: छोटे गांव से बड़ी मिसाल! एक शिक्षक से शुरू हुई यात्रा… अब बनी आदर्श विद्यालय की पहचान

प्राथमिक शाला बनबांधा की बदलती तस्वीर (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

दिवाली से पहले 4 संस्थानों पर 90 हजार रुपए का जुर्माना, खाद्य सामग्री वितरण में बरती लापरवाही

जुर्माना (फोटो सोर्स- Getty Images)
कोरबा

Elephant Attack: रात का खौफनाक मंजर: अचानक सामने आया हाथी, बाइक को उठाकर पटका, फिर 3 युवक… जानें क्या हुआ?

हाथी (photo-patrika)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.