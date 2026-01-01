1 जनवरी 2026,

गुरुवार

कोरबा

CG Elephant Terror: दंतैल हाथी का आतंक! सब्जी, केला और गन्ने की फसल चौपट, किसान परेशान…

CG Elephant Terror: बीती रात दंतैल हाथी ने सेंद्रीपाली सर्किल के नवाडीह गांव में जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने तीन ग्रामीणों की बाड़ियों में घुसकर वहां लगी सब्जी की फसल को तहस-नहस कर दिया।

2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Shradha Jaiswal

Jan 01, 2026

CG Elephant Terror: दंतैल हाथी का आतंक! सब्जी, केला और गन्ने की फसल चौपट, किसान परेशान...(photo-patrika)

CG Elephant Terror: दंतैल हाथी का आतंक! सब्जी, केला और गन्ने की फसल चौपट, किसान परेशान...(photo-patrika)

CG Elephant Terror: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में करतला रेंज में दंतैल हाथी का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कई दिनों से सेंद्रीपाली सर्किल में विचरण कर रहा दंतैल हाथी ग्रामीणों की बाड़ियों में घुसकर केला, गन्ना और सब्जियों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे क्षेत्र के किसान दहशत और परेशानी में हैं।

CG Elephant Terror: नवाडीह में तीन किसानों की बाड़ी उजाड़ी

बीती रात दंतैल हाथी ने सेंद्रीपाली सर्किल के नवाडीह गांव में जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने तीन ग्रामीणों की बाड़ियों में घुसकर वहां लगी सब्जी की फसल को तहस-नहस कर दिया। इस घटना से प्रभावित किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा वन अमला

घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग का अमला सुबह मौके पर पहुंचा। विभाग द्वारा दंतैल हाथी से हुई क्षति का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे आगे अधिकारियों को सौंपा जाएगा। ग्रामीणों को नियमानुसार मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

तीन लोगों की मौत के बाद करतला पहुंचा दंतैल

जानकारी के अनुसार, यह दंतैल हाथी कोरबा और कटघोरा क्षेत्र में तीन लोगों की जान लेने के बाद करतला रेंज पहुंचा है। पहले हाथी बड़मार क्षेत्र में करीब तीन दिन तक डटा रहा, इसके बाद पीडिया पहुंचा, जहां एक दिन रुकने के बाद उत्पात मचाया और फिर सेंद्रीपाली क्षेत्र में प्रवेश कर गया।

अनुकूल माहौल मिलने से जमाया डेरा

करतला रेंज के जंगलों में हाथी को पर्याप्त मात्रा में चारा और पानी उपलब्ध है। अनुकूल वातावरण मिलने के कारण दंतैल हाथी ने इस क्षेत्र में डेरा डाल लिया है, जिससे आसपास के गांवों में खतरा बढ़ गया है।

कटघोरा वनमंडल में भी हाथियों की मौजूदगी

उधर कटघोरा वनमंडल के जटगा रेंज में भी बड़ी संख्या में दंतैल हाथी मौजूद बताए जा रहे हैं। हाथियों का यह दल दिनभर जंगल में विश्राम करता है और शाम के समय जंगल से निकलकर आसपास चारा चरने के बाद फिर वापस लौट जाता है।

ग्रामीणों में दहशत, सतर्क रहने की अपील

लगातार हो रहे हाथी उत्पात से ग्रामीणों में डर का माहौल है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, रात में अकेले बाहर न निकलने और हाथी दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

01 Jan 2026 02:38 pm

Published on:

01 Jan 2026 02:37 pm

छत्तीसगढ़ / कोरबा

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

