CG Elephant Terror: दंतैल हाथी का आतंक! सब्जी, केला और गन्ने की फसल चौपट, किसान परेशान...(photo-patrika)
CG Elephant Terror: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में करतला रेंज में दंतैल हाथी का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कई दिनों से सेंद्रीपाली सर्किल में विचरण कर रहा दंतैल हाथी ग्रामीणों की बाड़ियों में घुसकर केला, गन्ना और सब्जियों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे क्षेत्र के किसान दहशत और परेशानी में हैं।
बीती रात दंतैल हाथी ने सेंद्रीपाली सर्किल के नवाडीह गांव में जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने तीन ग्रामीणों की बाड़ियों में घुसकर वहां लगी सब्जी की फसल को तहस-नहस कर दिया। इस घटना से प्रभावित किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।
घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग का अमला सुबह मौके पर पहुंचा। विभाग द्वारा दंतैल हाथी से हुई क्षति का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे आगे अधिकारियों को सौंपा जाएगा। ग्रामीणों को नियमानुसार मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, यह दंतैल हाथी कोरबा और कटघोरा क्षेत्र में तीन लोगों की जान लेने के बाद करतला रेंज पहुंचा है। पहले हाथी बड़मार क्षेत्र में करीब तीन दिन तक डटा रहा, इसके बाद पीडिया पहुंचा, जहां एक दिन रुकने के बाद उत्पात मचाया और फिर सेंद्रीपाली क्षेत्र में प्रवेश कर गया।
करतला रेंज के जंगलों में हाथी को पर्याप्त मात्रा में चारा और पानी उपलब्ध है। अनुकूल वातावरण मिलने के कारण दंतैल हाथी ने इस क्षेत्र में डेरा डाल लिया है, जिससे आसपास के गांवों में खतरा बढ़ गया है।
उधर कटघोरा वनमंडल के जटगा रेंज में भी बड़ी संख्या में दंतैल हाथी मौजूद बताए जा रहे हैं। हाथियों का यह दल दिनभर जंगल में विश्राम करता है और शाम के समय जंगल से निकलकर आसपास चारा चरने के बाद फिर वापस लौट जाता है।
लगातार हो रहे हाथी उत्पात से ग्रामीणों में डर का माहौल है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, रात में अकेले बाहर न निकलने और हाथी दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है।
