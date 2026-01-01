CG Elephant Terror: दंतैल हाथी का आतंक! सब्जी, केला और गन्ने की फसल चौपट, किसान परेशान…

CG Elephant Terror: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में करतला रेंज में दंतैल हाथी का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कई दिनों से सेंद्रीपाली सर्किल में विचरण कर रहा दंतैल हाथी ग्रामीणों की बाड़ियों में घुसकर केला, गन्ना और सब्जियों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे क्षेत्र के किसान दहशत और परेशानी में हैं।