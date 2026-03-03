CG News: बकरी चराने गए ग्रामीण पर भालू ने किया हमला, खून से लथपथ मिली लाश

CG News: जंगल में बकरी चराने गए ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया। सिर से मांस नोंच लिया। इससे ग्रामीण की मौत हो गई। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त हो गई है। घटना वनमंडल कटघोरा अंतर्गत ग्राम घुंचापुर के आश्रित गांव भुजंगकछार (सलाई गोट) के जंगल में हुई। शाम को बकरियां घर लौट आईं।
लेकिन संतोष घर वापस नही आया। परिवार के लोगों ने घर के आसपास स्थित जंगल में खोजबीन किया। गांव के लोग समूह में जंगल के भीतर घुसे। टॉर्च की रोशनी में जंगल के भीतर संतोष की तलाश शुरू की गई।
काफी खोजबीन के बाद रात 12 बजे संतोष कोट नाला के पास खून से लथपथ और मृत अवस्था में मिला। गांव के सरपंच ने देर रात घटना की जानकारी कोरबी चौकी को दी।
