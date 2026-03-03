CG News: बकरी चराने गए ग्रामीण पर भालू ने किया हमला, खून से लथपथ मिली लाश

CG News: जंगल में बकरी चराने गए ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया। सिर से मांस नोंच लिया। इससे ग्रामीण की मौत हो गई। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त हो गई है। घटना वनमंडल कटघोरा अंतर्गत ग्राम घुंचापुर के आश्रित गांव भुजंगकछार (सलाई गोट) के जंगल में हुई। शाम को बकरियां घर लौट आईं।