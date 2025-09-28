गोदावरी इस्पात पर केस, गर्म लोहा गिरने से हुई थी 6 मजदूरों की मौत, मृतकों के परिजनों को 46-46 लाख का मुआवजा

गोदावरी इस्पात पर केस (Photo source- Patrika)
Godavari Ispat Accident: सिलतरा स्थित गोदावरी पावर एंड स्टील लिमिटेड प्रबंधन के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। कंपनी की प्रोडक्शन यूनिट में सुरक्षा व्यवस्था में कमी के चलते शुक्रवार को पेलेट प्लांट में 6 लोगों की मौत हो गई थी। 6 अन्य बुरी तरह से घायल हैं। इस मामले में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ सिलतरा पुलिस चौकी में औद्योगिक अधिनियमों के तहत धारा 289, बीएनएस की धारा 106(1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस कंपनी प्रबंधन को नोटिस जारी कर लापरवाही के संबंध में पूछताछ करेगी।
हादसे के बाद चौतरफा विवादों से घिरे हीरा ग्रुप ने शनिवार को आधिकारिक रूप से बयान जारी करते हुए कहा कि कंपनी ने प्रभावितों को 46-46 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान की है। कंपनी के निदेशक विनोद पिल्लई ने बताया कि इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को रोजगार भी दिया जाएगा। शनिवार को शवों का पीएम किया गया। इसके बाद उनके शव उनके गृहग्राम रवाना कर दिए गए। घटना के बाद से सुरक्षा मामलों में ढिलाई को लेकर मजदूरों में भारी आक्रोश है। बताया जाता है कि कंपनी में करीब पांच हजार से अधिक श्रमिक काम करते हैं।
गोदावरी प्लांट में 5 हजार से अधिक मजूदर, कर्मचारी काम करते हैं। पावर और स्टील प्रोडक्शन यूनिट में भारी मशीनरी का इस्तेमाल होता है। कई मजदूरों को गर्म और पिघले लोहे की भट्टियों, फर्नेस ब्लास्ट आदि के पास काम करना पड़ता है। इन मशीनों की समय-समय पर जांच नहीं कराई जाती है। कम करने वालों को भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है। शुक्रवार को हुई घटना से मजदूरों में भारी आक्रोश है।
जिन परिजनों के रोजगार के लायक सदस्य उपलब्ध नही है, वहां कुछ मामलों में 62 वर्ष की आयु तक पेंशन दी जाएगी। पीड़ितों के परिवार में बच्चों की शिक्षा की प्रतिपूर्ति की जाएगी। उच्च शिक्षा का भी प्रावधान किया जाएगा।
पुलिस ने एफआईआर के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। कंपनी प्रबंधन के अधिकारियों को नोटिस भेजकर सुरक्षा संबंधी जानकारी ली जाएगी। साथ ही कंपनी के अधिकारियों की जिम्मेदारी, सुरक्षा संबंधी लापरवाही, पेलेट प्लांट आदि से जुड़ी जानकारी मांगी गई है।
Godavari Ispat Accident: गोदावरी स्टील एंड पावर लिमिटेड के पेलेट प्लांट में 6 लोगों की मौत हुई है। मामले में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाएगी। सभी को नोटिस भेजा जाएगा: राजेंद्र सिंह कंवर, प्रभारी, सिलतरा पुलिस चौकी
पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में गर्म लोहे में दबने से तुलसीराम भाट, नारायण साहू, मैनेजर जी.एल. प्रसन्ना कुमार, असिस्टेंट मैनेजर घनश्याम घोरमारे, असिस्टेंट मैनेजर निराकर मलिक, कालीगोटा, प्रसन्ना कुमार।
