गोदावरी इस्पात पर केस, गर्म लोहा गिरने से हुई थी 6 मजदूरों की मौत, मृतकों के परिजनों को 46-46 लाख का मुआवजा

हादसे के बाद चौतरफा विवादों से घिरे हीरा ग्रुप ने शनिवार को आधिकारिक रूप से बयान जारी करते हुए कहा कि कंपनी ने प्रभावितों को 46-46 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान की है। कंपनी के निदेशक विनोद पिल्लई ने बताया कि इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को रोजगार भी दिया जाएगा। शनिवार को शवों का पीएम किया गया। इसके बाद उनके शव उनके गृहग्राम रवाना कर दिए गए। घटना के बाद से सुरक्षा मामलों में ढिलाई को लेकर मजदूरों में भारी आक्रोश है। बताया जाता है कि कंपनी में करीब पांच हजार से अधिक श्रमिक काम करते हैं।