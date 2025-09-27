NTPC कर्मचारियों के लिए PRP तय! सामान्य कर्मचारियों को 5 लाख रुपए, अधिकारियों को 15 लाख तक…

NTPC News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी में भी कर्मचारियों के लिए भी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे (पीआरपी) भुगतान करने को लेकर निर्णय हो गया है। जिसके अनुसार एनटीपीसी डब्ल्यू-0 ग्रेड से डब्ल्यूएसजी ग्रेड तक के कर्मचारियों को न्यूनतम एक लाख से 5 लाख रुपए तक पीआरपी का भुगतान किया जाएगा।
इसी तरह अधिकारियों को ई-0 से ई-9 ग्रेड के अनुरूप अधिकतम 15 लाख रुपए तक पीआरपी भुगतान होने का अनुमान है। एनटीपीसी में मेजॉरिटी यूनियन इंटक ने राष्ट्रीय द्विपक्षीय वार्ता 2023 में कर्मचारियों के लिए 39.5 प्रतिशत पीआरपी दिलाने का निर्णय लिया था।
सूत्रों के अनुसार इस वर्ष किटी फैक्टर 100 प्रतिशत होने के कारण,मांग के अनुरुप शत प्रतिशत पीआरपी देने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि एनटीपीसी परियोजना कोरबा में कार्यरत लगभग 150 नियमित कमर्चारियों और 350 अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा।
त्योहारी सीजन में नवरात्रि से लेकर दीपावली के के दौरान जिले में स्थित विभिन्न औद्योगिक संस्थानों की ओर से अपने अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बोनस का भुगतान किया जाता है।प्रबंधन की ओर से भी अपने अधिकारी एवं कर्मचारियों को पीआरपी का भुगतान किया जाता है। इस त्योहारी सीजन में भी कर्मचारियों के लिए प्रबंधन ने परफॉर्मेंस रिलेटेड (पीआरपी) भुगतान का निर्णय लिया है। इससे एनटीपीसी के अधिकारी एवं कर्मचारियों में उत्साह है।
पीआरपी का भुगतान एनटीपीसी कोरबा परियोजना के अलावा रायगढ़ स्थित लारा और बिलासपुर के सीपत में एनटीपीसी प्लांट के अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी इसका भुगतान किया जाएगा। एनटीपीसी जमनीपाली कोरबा में 2600 मेगावाट का बिजली संयंत्र है। सीपत में 2930 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। इसी तरह रायगढ़ के लारा स्थित एनटीपीसी प्लांट में 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन होता। इन दोनों संयत्रों में लगभग एक हजार अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं। उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। पूरे एनटीपीसी में लगभग 17 हजार 500 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं।
बताया जा रहा है कि सितंबर माह के वेतन के साथ एनटीपीसी के अधिकारी और कर्मचारियों को पीआरपी का भुगतान कर दिया जाएगा। प्रबंधन की ओर से बोनस राशि के अंश या फिर पूरी राशि को वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड (वीपीएफ) में निवेश का भी विकल्प दिया गया है। इधर बालको और एसईसीएल कर्मचारियों के साथ ही बालकों व एनटीपीसी कर्मचारियों को भी बोनस भुगतान के निर्णय से बाजार पर इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा।
बताया जा रहा है कि सितंबर माह के वेतन के साथ एनटीपीसी के अधिकारी और कर्मचारियों को पीआरपी का भुगतान कर दिया जाएगा। प्रबंधन की ओर से बोनस राशि के अंश या फिर पूरी राशि को वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड (वीपीएफ) में निवेश का भी विकल्प दिया गया है। इधर बालको और एसईसीएल कर्मचारियों के साथ ही बालकों व एनटीपीसी कर्मचारियों को भी बोनस भुगतान के निर्णय से बाजार पर इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा।