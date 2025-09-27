NTPC कर्मचारियों के लिए PRP तय! सामान्य कर्मचारियों को 5 लाख रुपए, अधिकारियों को 15 लाख तक…

पीआरपी का भुगतान एनटीपीसी कोरबा परियोजना के अलावा रायगढ़ स्थित लारा और बिलासपुर के सीपत में एनटीपीसी प्लांट के अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी इसका भुगतान किया जाएगा। एनटीपीसी जमनीपाली कोरबा में 2600 मेगावाट का बिजली संयंत्र है। सीपत में 2930 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। इसी तरह रायगढ़ के लारा स्थित एनटीपीसी प्लांट में 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन होता। इन दोनों संयत्रों में लगभग एक हजार अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं। उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। पूरे एनटीपीसी में लगभग 17 हजार 500 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं।