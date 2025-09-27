GST 2.0 Bachat Utsav: छूट या लूट? छत्तीसगढ़ में GST 2.0 का असर, बाजारों में अफसरों की सख्त निगरानी…

GST 2.0 Bachat Utsav: छत्तीसगढ़ के रायपुर में जीएसटी 2.0 की अधिसूचना जारी होने के बाद जीएसटी की टीमें अब बाजारों में दस्तक दे रही है। नई जीएसटी दरों पर छूट मिल रही है या नहीं इसकी जांच करने राज्य जीएसटी ने अधिकारियों को अलग-अलग बाजारों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य जीएसटी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेशभर के अलग-अलग डिवीजन के अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बाजारों में जाकर ग्राहकों से बात करें।