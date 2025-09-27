Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

GST 2.0 Bachat Utsav: छूट या लूट? छत्तीसगढ़ में GST 2.0 का असर, बाजारों में अफसरों की सख्त निगरानी…

GST 2.0 Bachat Utsav: नई जीएसटी दरों पर छूट मिल रही है या नहीं इसकी जांच करने राज्य जीएसटी ने अधिकारियों को अलग-अलग बाजारों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 27, 2025

GST 2.0 Bachat Utsav: छूट या लूट? छत्तीसगढ़ में GST 2.0 का असर, बाजारों में अफसरों की सख्त निगरानी...(photo-patrika)
GST 2.0 Bachat Utsav: छूट या लूट? छत्तीसगढ़ में GST 2.0 का असर, बाजारों में अफसरों की सख्त निगरानी...(photo-patrika)

GST 2.0 Bachat Utsav: छत्तीसगढ़ के रायपुर में जीएसटी 2.0 की अधिसूचना जारी होने के बाद जीएसटी की टीमें अब बाजारों में दस्तक दे रही है। नई जीएसटी दरों पर छूट मिल रही है या नहीं इसकी जांच करने राज्य जीएसटी ने अधिकारियों को अलग-अलग बाजारों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य जीएसटी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेशभर के अलग-अलग डिवीजन के अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बाजारों में जाकर ग्राहकों से बात करें।

GST 2.0 Bachat Utsav: बाजारों में जीएसटी अफसरों की दबिश

उनसे पूछे कि जीएसटी दरों में छूट का लाभ मिल रहा है या नहीं। साथ ही दुकानों व शो-रूम मेंं जाकर भी जांच करें। जीएसटी आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि अलग-अलग डिवीजन के अधिकारी-कर्मचारियों को बाजारों में जाकर पड़ताल करने को कहा गया है।

रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरबा, जगदलपुर, अंबिकापुर आदि शहरों में टीमें लगाई गई है। रायपुर में रिटेल स्टोर से लेकर बाजारों में अफसरों की टीमें घूम रही है। गौरतलब है कि राज्य सरकार जीएसटी बचत उत्सव मना रही है, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री व विधायक बाजार पहुंच रहे हैं।

खरीदारी के साथ वे ग्राहकों से भी रू-ब-रू हो रहे हैं। एमआरपी स्टीकर लगाने के निर्देश: शो-रूम संचालकों को स्पष्ट निर्देश हैं कि पुरानी व नई एमआरपी का जिक्र उत्पादों पर किया जाए, जिससे ग्राहकों को दरों में छूट की जानकारी मिल सके। शो-रूम में भी विस्तृत जानकारी के लिए पोस्टर लगाएं।

