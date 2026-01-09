किसानों के लिए वरदान बनी सरकार की ये योजना, हड़मा कोड़ोपी की लाखों में हो रही कमाई! आप भी उठाए लाभ

उन्नत तकनीकों का लाभ मिलने पर कोड़ोपी को अपने पुराने तालाब से प्रतिवर्ष लगभग एक लाख रुपये की आय होने लगी, जबकि पाण्ड लाइनर वाले तालाब से दो लाख रुपये तक की आमदनी प्राप्त हो रही है। इस तरह उन्हें कुल मिलाकर तीन लाख रुपये की वार्षिक आय हो रही है, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है। योजना के तहत उन्हें मत्स्याखेट उपकरण, आइस बॉक्स, मछली बीज आदि सुविधाएँ भी मिलीं, जिनसे उनका व्यवसाय और सशक्त हुआ। कोड़ोपी बताते हैं कि समय पर तकनीकी मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं का साथ न मिलता, तो वे इतनी प्रगति नहीं कर पाते।