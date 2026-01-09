9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

रायपुर

Raipur Crime News: रायपुर में ऑनलाइन सट्टा रैकेट का भंडाफोड़, 50.35 लाख कैश जब्त, चार आरोपी गिरफ्तार

Raipur Crime news: क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम ने गंज क्षेत्र में चल रहे ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 09, 2026

Raipur Crime News : रायपुर में ऑनलाइन सट्टा कारोबार पर पुलिस ने करारा प्रहार किया है। एण्टी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम ने गंज क्षेत्र में चल रहे ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

कार के अंदर से चल रहा था सट्टा

8 जनवरी को पुलिस को सूचना मिली कि सिंधु भवन पार्किंग के पास एक कार में बैठकर कुछ लोग ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और चारपहिया वाहन में सवार रितेश गोविंदानी, मोह. अख्तर, विक्रम राजकोरी और सागर पिंजानी को पकड़ा।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन बैटिंग साइट्स की मास्टर आईडी अपने पास रखते थे और कमीशन के आधार पर अन्य लोगों को यूजर आईडी उपलब्ध कराकर सट्टा खिलाते थे। नकदी, कार और डिजिटल डिवाइसेस जब्तकार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 50 लाख 35 हजार रुपये नकद, लैपटॉप और मोबाइल फोन, हुंडई टक्सन कार, पासपोर्ट, एटीएम कार्ड और जरूरी दस्तावेज जब्त किए हैं। जब्त सामान की कुल कीमत करीब 80 लाख रुपये बताई जा रही है।

बैंक खातों पर भी शिकंजा

पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों में जमा करोड़ों रुपये की राशि को होल्ड कराया है। थाना गंज में सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह से जुड़े ऑनलाइन सट्टा खेलने वालों की भी पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

