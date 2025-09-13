Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Nude Party: रायपुर में ‘न्यूड पार्टी’ का पोस्टर वायरल, लिखा- युवक-युवती बिना कपड़ों के आए, साथ में… मचा बवाल

Nude Party In Raipur: पोस्ट में न्यूड पार्टी का जिक्र किया है जिसमें आने वाले लड़के-लड़कियों को शराब लेकर बिना कपड़़े के बुलाए हैं। इसे लेकर एक ओर जहां शहर में खलबली मच गई है।

रायपुर

Khyati Parihar

Sep 13, 2025

'न्यूड पार्टी' का पोस्टर वायरल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
'न्यूड पार्टी' का पोस्टर वायरल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Nude Party: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक विवादित पोस्टर ने हड़कंप मचा दिया है। पोस्ट में न्यूड पार्टी का जिक्र किया है जिसमें आने वाले लड़के-लड़कियों को शराब लेकर बिना कपड़़े के बुलाए हैं। इसे लेकर एक ओर जहां शहर में खलबली मच गई है। कांग्रेस ने इस आयोजन को लेकर खुलकर ​विरोध करना शुरू कर दिया है।

Nude Party: कांग्रेस ने जताया विरोध

वायरल पोस्टर में पार्टी को अलग-अलग नामों से प्रचारित किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि पार्टी में पूल पार्टी, ड्रग्स और अन्य आपत्तिजनक गतिविधियां होंगी। सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इस पोस्ट ने लोगों को चौंका दिया। कांग्रेस ने इस तरह के आयोजन का कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि रायपुर में इस प्रकार की अश्लील पार्टियों को किसी भी हाल में आयोजित नहीं होने दिया जाएगा और वे खुलकर इसका विरोध करेंगे।

ये भी पढ़ें

बाजार में खौफनाक नजारा: युवक ने धारदार हथियार से किया अपने गले पर ताबड़तोड़ हमला, मची चीख-पुकार
दंतेवाड़ा
बाजार में दिल दहलाने वाली घटना (फोटो सोर्स- पत्रिका)

वायरल पोस्ट में लिखा- इस नंबर पर करें संपर्क

इसी बीच, इसी तरह का एक और पोस्टर ‘स्ट्रेंजर हाउस पार्टी’ (Stranger House Party) के नाम से भी वायरल हो रहा है। इस पार्टी के आयोजन की तारीख 21 सितंबर बताई गई है। इसमें आयोजकों द्वारा प्रतिभागियों से अपनी शराब स्वयं लाने के लिए कहा गया है। हालांकि, पार्टी का स्थान या आयोजकों के नाम की कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

हमारा देश संतों का देश है, लेकिन…

इस संबंध में अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने 'न्यूड पार्टी' वाले पोस्टर को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान आया है। कहा- इस बात की चिंता है कि, आज की युवा पीढ़ी क्यों नहीं समझ पा रही है। हमारा देश संतों का देश है, धरती को माता कहते हैं। यहाँ गंगा-यमुना जैसी पावन नदियां बहती हैं। ऐसे में इस प्रकार का आयोजन नहीं होना चाहिए।

ऐसा प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी : विजय शर्मा

वहीं गृहमंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा से 'न्यूड पार्टी' को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि, अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जांच में जुटी पुलिस

रायपुर पुलिस भी इस मामले में सक्रिय हो गई है। एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि वायरल पोस्टर और सोशल मीडिया अकाउंट की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह के आयोजनों की अनुमति नहीं दी जाएगी और मामले की पूरी छानबीन के बाद आयोजकों पर कार्रवाई की जाएगी।

लोगों में मची खलबली

फिलहाल, इस विवादित पोस्टर के कारण शहर में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग इस मामले को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पुलिस की (Nude Party) जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह वास्तव में कोई आयोजन है या सिर्फ सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने की कोशिश।

ये भी पढ़ें

Love Story का दर्दनाक क्लाइमेक्स! प्रेमी युगल ने थामा एक-दूसरे का हाथ और कर डाला खौफनाक काम, परिजनों के उड़े होश
कोंडागांव
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Sept 2025 01:35 pm

Published on:

13 Sept 2025 12:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Nude Party: रायपुर में ‘न्यूड पार्टी’ का पोस्टर वायरल, लिखा- युवक-युवती बिना कपड़ों के आए, साथ में… मचा बवाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.