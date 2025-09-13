Nude Party: रायपुर में ‘न्यूड पार्टी’ का पोस्टर वायरल, लिखा- युवक-युवती बिना कपड़ों के आए, साथ में… मचा बवाल

Nude Party: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक विवादित पोस्टर ने हड़कंप मचा दिया है। पोस्ट में न्यूड पार्टी का जिक्र किया है जिसमें आने वाले लड़के-लड़कियों को शराब लेकर बिना कपड़़े के बुलाए हैं। इसे लेकर एक ओर जहां शहर में खलबली मच गई है। कांग्रेस ने इस आयोजन को लेकर खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है।
वायरल पोस्टर में पार्टी को अलग-अलग नामों से प्रचारित किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि पार्टी में पूल पार्टी, ड्रग्स और अन्य आपत्तिजनक गतिविधियां होंगी। सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इस पोस्ट ने लोगों को चौंका दिया। कांग्रेस ने इस तरह के आयोजन का कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि रायपुर में इस प्रकार की अश्लील पार्टियों को किसी भी हाल में आयोजित नहीं होने दिया जाएगा और वे खुलकर इसका विरोध करेंगे।
इसी बीच, इसी तरह का एक और पोस्टर ‘स्ट्रेंजर हाउस पार्टी’ (Stranger House Party) के नाम से भी वायरल हो रहा है। इस पार्टी के आयोजन की तारीख 21 सितंबर बताई गई है। इसमें आयोजकों द्वारा प्रतिभागियों से अपनी शराब स्वयं लाने के लिए कहा गया है। हालांकि, पार्टी का स्थान या आयोजकों के नाम की कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
इस संबंध में अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने 'न्यूड पार्टी' वाले पोस्टर को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान आया है। कहा- इस बात की चिंता है कि, आज की युवा पीढ़ी क्यों नहीं समझ पा रही है। हमारा देश संतों का देश है, धरती को माता कहते हैं। यहाँ गंगा-यमुना जैसी पावन नदियां बहती हैं। ऐसे में इस प्रकार का आयोजन नहीं होना चाहिए।
वहीं गृहमंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा से 'न्यूड पार्टी' को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि, अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रायपुर पुलिस भी इस मामले में सक्रिय हो गई है। एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि वायरल पोस्टर और सोशल मीडिया अकाउंट की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह के आयोजनों की अनुमति नहीं दी जाएगी और मामले की पूरी छानबीन के बाद आयोजकों पर कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल, इस विवादित पोस्टर के कारण शहर में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग इस मामले को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पुलिस की (Nude Party) जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह वास्तव में कोई आयोजन है या सिर्फ सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने की कोशिश।