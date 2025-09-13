छत्तीसगढ़ के इस जिले में 4 करोड़ 37 लाख की लागत से बनेगा भव्य नालंदा लाइब्रेरी, मिलेगी ये सुविधा

स्थल निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा कि यह लाइब्रेरी कवर्धा सहित पूरे जिले के लिए ज्ञान, अध्ययन और प्रतियोगी शिक्षा का केंद्र बनेगी। नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रवंशी ने कहा कि कवर्धा में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों की संख्या बढ़ रही है। नालंदा लाइब्रेरी जिले के युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ देगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही इसका भूमिपूजन स्वयं उपमुख्यमंत्री शर्मा द्वारा किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान डिप्टी कलेक्टर बीआर देवांगन, कवर्धा एसडीएम चेतन साहू, तहसीलदार परमेश्वर मण्डवी व सीएमओ उपस्थित थे।