कवर्धा

छत्तीसगढ़ के इस जिले में 4 करोड़ 37 लाख की लागत से बनेगा भव्य नालंदा लाइब्रेरी, मिलेगी ये सुविधा

Kawardha News: उपमुख्यमंत्री व कवर्धा विधायक विजय शर्मा के विशेष प्रयास से राज्य शासन ने लाइब्रेरी, कैफि टेरिया व अन्य निर्माण के लिए 4 करोड़ 37 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है।

कवर्धा

Khyati Parihar

Sep 13, 2025

बनेगा भव्य नालंदा लाइब्रेरी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बनेगा भव्य नालंदा लाइब्रेरी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: कवर्धा में बहुप्रतीक्षित नालंदा लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री व कवर्धा विधायक विजय शर्मा के विशेष प्रयास से राज्य शासन ने लाइब्रेरी, कैफि टेरिया व अन्य निर्माण के लिए 4 करोड़ 37 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है।

नालंदा लाइब्रेरी निर्माण के लिए कवर्धा के छीरपानी कालोनी स्थित जिला परिवहन कार्यालय के समीप प्रस्तावित स्थल का कलेक्टर गोपाल वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी सहित अन्य अधिकारियों ने अवलोकन किया। इस भवन में वर्तमान में आबकारी विभाग का कंट्रोल रूम संचालित हो रहा है, जिसे अन्यत्र स्थानांतरित किया जाएगा।

कलेक्टर ने वहां मौजूद पुराने और जर्जर भवन को तत्काल डिस्मेंटल करने की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए। नालंदा लाइब्रेरी का निर्माण लगभग डेढ़ एकड़ शासकीय भूखंड पर किया जाएगा। यह तीन मंजिला भवन होगा, जिसमें 200 सीटर वातानुकूलित हॉल तैयार किया जाएगा। यहां राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को सुविधा मिलेगी।

मिलेगा लाभ

स्थल निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा कि यह लाइब्रेरी कवर्धा सहित पूरे जिले के लिए ज्ञान, अध्ययन और प्रतियोगी शिक्षा का केंद्र बनेगी। नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रवंशी ने कहा कि कवर्धा में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों की संख्या बढ़ रही है। नालंदा लाइब्रेरी जिले के युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ देगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही इसका भूमिपूजन स्वयं उपमुख्यमंत्री शर्मा द्वारा किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान डिप्टी कलेक्टर बीआर देवांगन, कवर्धा एसडीएम चेतन साहू, तहसीलदार परमेश्वर मण्डवी व सीएमओ उपस्थित थे।

Updated on:

13 Sept 2025 11:18 am

Published on:

13 Sept 2025 11:17 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / छत्तीसगढ़ के इस जिले में 4 करोड़ 37 लाख की लागत से बनेगा भव्य नालंदा लाइब्रेरी, मिलेगी ये सुविधा

