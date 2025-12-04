CG Job: युवाओं को रोजगार का बड़ा मौका, सिक्यूरिटी गार्ड के 200 पदों पर निकली भर्ती, जानें डिटेल…

कबीरधाम में 3 से 5 दिसंबर तक प्लेसमेंट कैंप (photo source- Patrika)
CG Job: कबीर धाम ज़िले के उन युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ढूंढ रहे हैं। ज़िला रोज़गार और स्वरोज़गार मार्गदर्शन केंद्र, कवर्धा द्वारा 3, 4 और 5 दिसंबर 2025 को एक प्लेसमेंट कैंप लगाया जा रहा है। यह कैंप रोज़ाना सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा।
सर्विस एडवाइजर – 05 पद
टेक्निकल एडवाइजर – 05 पद
टेक्निशियन – 10 पद
ड्राइवर – 03 पद
4 और 5 दिसंबर को एस.आई.एस. लिमिटेड, रायपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के 200 पदों पर भर्ती होगी।
इसके लिए शारीरिक योग्यताएँ: ऊँचाई: 168 सेमी, वजन: 56 किलो
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि यह प्लेसमेंट कैंप पूरी तरह से फ्री है। सिलेक्शन प्रोसेस प्राइवेट कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे। पोस्ट, सैलरी और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जानकारी कैंप में मौजूद एम्प्लॉयर्स से सीधे मिल सकती है।
इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने साथ यह डॉक्यूमेंट लेकर आना होगा-
शैक्षणिक प्रमाण पत्र
जाति व निवास प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटो
ड्राइविंग लाइसेंस (यदि लागू हो)
अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, जिला न्यायालय रोड, कवर्धा में उपस्थित होना होगा। इस कैम्प में आने के लिए किसी भी तरह का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।
