CG Job: युवाओं को रोजगार का बड़ा मौका, सिक्यूरिटी गार्ड के 200 पदों पर निकली भर्ती, जानें डिटेल…

CG Job: कबीर धाम ज़िले के उन युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ढूंढ रहे हैं। ज़िला रोज़गार और स्वरोज़गार मार्गदर्शन केंद्र, कवर्धा द्वारा 3, 4 और 5 दिसंबर 2025 को एक प्लेसमेंट कैंप लगाया जा रहा है। यह कैंप रोज़ाना सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा।