कवर्धा

CG Job: युवाओं को रोजगार का बड़ा मौका, सिक्यूरिटी गार्ड के 200 पदों पर निकली भर्ती, जानें डिटेल…

CG Job: कबीरधाम जिले में 3 से 5 दिसंबर तक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा प्लेसमेंट कैम्प आयोजित किया जा रहा है।

कवर्धा

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 04, 2025

कबीरधाम में 3 से 5 दिसंबर तक प्लेसमेंट कैंप (photo source- Patrika)

कबीरधाम में 3 से 5 दिसंबर तक प्लेसमेंट कैंप (photo source- Patrika)

CG Job: कबीर धाम ज़िले के उन युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ढूंढ रहे हैं। ज़िला रोज़गार और स्वरोज़गार मार्गदर्शन केंद्र, कवर्धा द्वारा 3, 4 और 5 दिसंबर 2025 को एक प्लेसमेंट कैंप लगाया जा रहा है। यह कैंप रोज़ाना सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा।

CG Job: पहले दिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में भर्ती

3 दिसंबर को, चौहान ऑटोमोबाइल LLP (मारुति सुजुकी एरिना), कवर्धा, कई पदों के लिए भर्ती करेगा।

सर्विस एडवाइजर – 05 पद

टेक्निकल एडवाइजर – 05 पद

टेक्निशियन – 10 पद

ड्राइवर – 03 पद

4 और 5 दिसंबर को सुरक्षा गार्ड की भर्ती

4 और 5 दिसंबर को एस.आई.एस. लिमिटेड, रायपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के 200 पदों पर भर्ती होगी।
इसके लिए शारीरिक योग्यताएँ: ऊँचाई: 168 सेमी, वजन: 56 किलो

CG Job: कैम्प पूरी तरह निःशुल्क

जिला रोजगार अ​धिकारी ने बताया कि यह प्लेसमेंट कैंप पूरी तरह से फ्री है। सिलेक्शन प्रोसेस प्राइवेट कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे। पोस्ट, सैलरी और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जानकारी कैंप में मौजूद एम्प्लॉयर्स से सीधे मिल सकती है।

किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने साथ यह डॉक्यूमेंट लेकर आना होगा-

रोजगार पहचान पत्र

शैक्षणिक प्रमाण पत्र

जाति व निवास प्रमाण पत्र

आधार कार्ड

पासपोर्ट साइज फोटो

ड्राइविंग लाइसेंस (यदि लागू हो)

CG Job: सभी दस्तावेजों की मूलप्रति और फोटोकॉपी

अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, जिला न्यायालय रोड, कवर्धा में उपस्थित होना होगा। इस कैम्प में आने के लिए किसी भी तरह का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।

Updated on:

04 Dec 2025 09:31 am

Published on:

04 Dec 2025 09:26 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG Job: युवाओं को रोजगार का बड़ा मौका, सिक्यूरिटी गार्ड के 200 पदों पर निकली भर्ती, जानें डिटेल…

