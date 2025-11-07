CG News: कवर्धा मेडिकल कॉलेज में 60 पदों पर भर्ती, शिक्षा विभाग ने दी स्वीकृति

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जिला अस्पताल में विस्तार के लिए 258 नए पदों का सृजन किया है। इनमें विशेषज्ञ चिकित्सक, शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मानसिक रोग विशेषज्ञ, सर्जन, एनेस्थेसिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, फ ार्मासिस्ट, नर्सिंग सुपरवाइजर, आया, वार्ड ब्वॉय, वाहन चालक और सफाईकर्मी सहित सभी आवश्यक पद शामिल हैं। इन पदों की भर्ती से अस्पताल में डॉक्टर की कमी पूरी होगी और मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। नियुक्तियां राज्य शासन के सेवा भर्ती नियमों के तहत प्राथमिकता के आधार पर की जाएंगी और वित्तीय भार राज्य योजना मद से वहन किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के इस समेकित विकास से कबीरधाम जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। आधुनिक प्रयोगशालाएं, अत्याधुनिक उपकरण, अनुसंधान सुविधाएं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता से गंभीर बीमारियों का ईलाज हो सकेगा।