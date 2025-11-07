CG News: कवर्धा मेडिकल कॉलेज में 60 पदों पर भर्ती, शिक्षा विभाग ने दी स्वीकृति

कवर्धा मेडिकल कॉलेज (Photo Patrika)
CG News: कबीरधाम जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का सपना अब हकीकत बनने की राह पर है। छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कवर्धा मेडिकल कॉलेज के लिए 60 शिक्षकीय व कार्यालयीन पदों की स्वीकृति प्रदान की है।
कवर्धा में 50 सीट वाला मेडिकल कॉलेज आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ होने जा रहा है। फि लहाल कक्षाएं आयुष पॉली क्लिनिक और जिला अस्पताल में संचालित की जाएंगी। इसके लिए जिला अस्पताल की क्षमता बढ़ाई गई है और आवश्यक स्टाफ की स्वीकृति भी मिल चुकी है। यह स्वीकृति उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों का परिणाम है। इस कदम से न केवल जिले में चिकित्सा शिक्षा को नई दिशा मिलेगी, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं का भी व्यापक विस्तार होगा।
मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण की प्रक्रिया ३०० करोड़ रुपए की लागत से शुरू हो चुकी है। भवन निर्माण कार्य के पूर्ण होने से पहले ही कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएंगी ताकि सत्र में देरी न हो।
कवर्धा जिला अस्पताल जो पहले 100 बिस्तरों का था अब 220 बिस्तरों की स्वीकृति प्राप्त कर चुका है। यह विस्तार केवल अस्पताल तक सीमित नहीं है, बल्कि मेडिकल कॉलेज के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण भी है। साथ हीए यह नर्सिंग संस्थान की स्थापना के लिए भी आवश्यक मानकों को पूरा करता है। इससे जिले में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।
राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृत 60 पदों में डीन का 1 पद, प्राध्यापक 7, सह प्राध्यापक 8, सहायक प्राध्यापक 10, सीनियर रेसिडेंट 5, जूनियर रेसिडेंट 5, प्रशासकीय अधिकारी 1, लाइब्रेरियन 1, कार्यालय अधीक्षक 1, सहायक कार्यालय अधीक्षक 1, मेडिको सोशल वर्कर 1, स्टेनोग्राफर ग्रेड.2 के लिए 1, टेक्नीशियन 10, सहायक ग्रेड.2 के लिए 1, सहायक ग्रेड.3 के 2, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट 1 और भृत्य के 2 पद शामिल हैं।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जिला अस्पताल में विस्तार के लिए 258 नए पदों का सृजन किया है। इनमें विशेषज्ञ चिकित्सक, शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मानसिक रोग विशेषज्ञ, सर्जन, एनेस्थेसिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, फ ार्मासिस्ट, नर्सिंग सुपरवाइजर, आया, वार्ड ब्वॉय, वाहन चालक और सफाईकर्मी सहित सभी आवश्यक पद शामिल हैं। इन पदों की भर्ती से अस्पताल में डॉक्टर की कमी पूरी होगी और मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। नियुक्तियां राज्य शासन के सेवा भर्ती नियमों के तहत प्राथमिकता के आधार पर की जाएंगी और वित्तीय भार राज्य योजना मद से वहन किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के इस समेकित विकास से कबीरधाम जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। आधुनिक प्रयोगशालाएं, अत्याधुनिक उपकरण, अनुसंधान सुविधाएं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता से गंभीर बीमारियों का ईलाज हो सकेगा।
बड़ी खबरेंView All
कवर्धा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग