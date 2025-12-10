Kawardha News: चिल्फी घाटी में भीषण जाम, 40 घंटे से फंसे हैं कई वाहन, लोग हुए हलाकान, देखें वीडियो

Kawardha News: कवर्धा जिले की चिल्फी घाटी में पिछले 40 घंटे से भीषण जाम लगा हुआ है। जानकारी के अनुसार घाटी में ऊपर की ओर चढ़ते समय एक वाहन के अचानक खराब हो जाने से सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गई। ( Kawardha News ) इस घटना के चलते देखते ही देखते दोनों ओर कई किलोमीटर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिसमें ट्रक, यात्री बसें, कारें और दोपहिया वाहन घंटों से फंसे हैं।