कवर्धा

Kawardha News: चिल्फी घाटी में भीषण जाम, 40 घंटे से फंसे हैं कई वाहन, लोग हुए हलाकान, देखें वीडियो

Kawardha News: कवर्धा के चिल्फी घाटी में एक बार फिर भीषण जाम लगा है। करीब 40 घंटे से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी हैं। जिसका वीडियो भी सामने आया है…

less than 1 minute read
Google source verification

कवर्धा

image

Chandu Nirmalkar

Dec 10, 2025

kawardha jam news

चिल्फी घाटी में 40 घंटे से लगा रहा जाम ( Photo - Patrika )

Kawardha News: कवर्धा जिले की चिल्फी घाटी में पिछले 40 घंटे से भीषण जाम लगा हुआ है। जानकारी के अनुसार घाटी में ऊपर की ओर चढ़ते समय एक वाहन के अचानक खराब हो जाने से सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गई। ( Kawardha News ) इस घटना के चलते देखते ही देखते दोनों ओर कई किलोमीटर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिसमें ट्रक, यात्री बसें, कारें और दोपहिया वाहन घंटों से फंसे हैं।

Kawardha News: ट्रैफिक टीम स्थिति को संभालने में लगी

लंबे समय से फंसे यात्रियों को खाने-पीने और पानी की भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग भी फंसे यात्रियों की मदद के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर, जाम की सूचना मिलते ही चिल्फी थाना पुलिस और ट्रैफिक टीम मौके पर पहुंचकर लगातार स्थिति को संभालने में जुटी हुई है। पुलिस वाहन को किनारे हटाने की कोशिश कर रही है ताकि धीरे-धीरे आवागमन सुचारू हो सके।

वाहनों का दबाव

घाटी में संकरी सड़क और लगातार बढ़ते वाहनों के दबाव के कारण जाम खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। पुलिस ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने और अनावश्यक रूप से घाटी क्षेत्र की ओर रूट न पकड़ने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही बाधित वाहन को हटाकर यातायात सामान्य कर दिया जाएगा।

Published on:

10 Dec 2025 05:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / Kawardha News: चिल्फी घाटी में भीषण जाम, 40 घंटे से फंसे हैं कई वाहन, लोग हुए हलाकान, देखें वीडियो

