2 मासूमों की दर्दनाक मौत से दहला पूरा इलाका, ट्रैक्टर हादसे के बाद मचा हड़कंप… Video में देखें खौफनाक मंजर

ट्रैक्टर पलटने से दो मासूमों की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Big Incident: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में गुरुवार शाम एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना सामने आई। सिंघनपुरी जंगल थाना क्षेत्र में शाम करीब 5 बजे बिडोरा और सिंघनपुरी के बीच एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें दो नाबालिग बच्चों की दबकर मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार, ट्रैक्टर के पलटते ही 13 वर्षीय योगेश नेताम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, 15 वर्षीय कैलाश वर्मा ने गंभीर चोटों के चलते इलाज दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। दोनों बच्चे अमलीडीह गांव के रहने वाले थे। हादसे में ट्रैक्टर चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है।
स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इसी स्थान पर पिछले कुछ दिनों में चार लोगों की जान जा चुकी है। सड़क के दोनों ओर किसानों द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण मार्ग काफी संकरा हो गया है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बावजूद इसके अब तक सड़क चौड़ीकरण या सुधार कार्य नहीं शुरू हो पाया है, जिससे ग्रामीणों में नाराज़गी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।
