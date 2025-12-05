2 मासूमों की दर्दनाक मौत से दहला पूरा इलाका, ट्रैक्टर हादसे के बाद मचा हड़कंप… Video में देखें खौफनाक मंजर

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इसी स्थान पर पिछले कुछ दिनों में चार लोगों की जान जा चुकी है। सड़क के दोनों ओर किसानों द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण मार्ग काफी संकरा हो गया है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बावजूद इसके अब तक सड़क चौड़ीकरण या सुधार कार्य नहीं शुरू हो पाया है, जिससे ग्रामीणों में नाराज़गी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।