Big Incident: कुएं में डूबने से दो चचेरी बहनों की मौत, परिजनों में छाया मातम, जानें कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा?

Big Incident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। बिना मुंडेर के कुएं में डूबने से दो चचेरी बहन की मौत हो गई। खेलने के दौरान दोनों कुएं के पास फिसलने से गहराई चली गई। इससे दोनों की मौत हो गई। परिजनों को पता चलने पर तत्काल कुएं से निकाला गया। फिर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दो चचेरी बहन की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। कोतवाली पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी हुई है। रात होने की वजह से पीएम बुधवार को ही होगा। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र कनाई गांव की है।