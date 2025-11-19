Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Incident: खेलते-खेलते 3 वर्षीय बालिका ने खा ली चूहामार दवा, मुर्गियां मर गईं तो माता-पिता को हुआ शक, हुई मौत

Incident: खेलते-खेलते 3 वर्षीय बालिका ने खा ली चूहामार दवा, मुर्गियां मर गईं तो माता-पिता को हुआ शक, हुई मौत

less than 1 minute read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 19, 2025

Incident

Girl body demo pic

अंबिकापुर। बतौली थाना क्षेत्र के एक गांव में 17 नवंबर को 3 वर्षीय एक मासूम बच्ची ने खेलने के दौरान चूहामार दवा खा ली। इसके बाद वह बार-बार उल्टी व शौच करने लगी। जब उल्टी को खाकर मुर्गा-मुर्गी मरने लगे तो उन्हें बालिका द्वारा चूहामार दवा खा लेने की आशंका हुई। फिर उसे उसे स्थानीय अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत (Incident) हो गई। बालिका की मौत से परिजन सदमे में हैं।

सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुआरपारा निवासी श्यामलाल के घर में दो-तीन दिन से चूहों को खाने के लिए सांप घुस रहा था। आए दिन सांप घुसने से बने खतरे को देखते हुए श्यामलाल चूहों को मारने (Incident) के लिए दवा घर में लेकर आया था। 17 नवंबर को श्यामलाल की 3 वर्षीय पुत्री वाधिका घर में खेल रही थी।

इस दौरान अनजाने में उसने चूहामार दवा को खा लिया। इसकी जानकारी परिजन को तत्काल नहीं लगी। बच्ची के बार-बार शौच के लिए जाने और उल्टी करने पर परिजन की चिंता बढ़ी। इस बीच बच्ची द्वारा की गई उल्टी को मुर्गा-मुर्गी ने खाया और दोनों मर (Incident) गए।

Incident: अस्पताल में तोड़ा दम

चूहामार दवा का सेवन करने की आशंका पर माता-पिता बच्ची को लेकर शांतिपारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ले गए। यहां चिकित्सक ने उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। यहां जांच पश्चात डॉक्टर ने उसे मृत घोषित (Incident) कर दिया। मासूम बेटी की मौत से माता-पिता व परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

ये भी पढ़ें

Illegal paddy seized: रात में ट्रक से उतारा जा रहा था 300 बोरा अवैध धान, खबर मिलते ही पहुंची प्रशासन की टीम, जब्त कर किया सील
अंबिकापुर
Illegal paddy seized

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Nov 2025 08:36 pm

Published on:

19 Nov 2025 08:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Incident: खेलते-खेलते 3 वर्षीय बालिका ने खा ली चूहामार दवा, मुर्गियां मर गईं तो माता-पिता को हुआ शक, हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल आएंगीं अंबिकापुर, मुख्यमंत्री जनजातीय ग्राम अखरा विकास योजना का करेंगीं शुभारंभ

President Draupadi Murmu
अंबिकापुर

Illegal paddy seized: रात में ट्रक से उतारा जा रहा था 300 बोरा अवैध धान, खबर मिलते ही पहुंची प्रशासन की टीम, जब्त कर किया सील

Illegal paddy seized
अंबिकापुर

ACB-EOW raid: Video: आरआई भर्ती पेपर लीक मामला: एसीबी-ईओडब्ल्यू ने अंबिकापुर के 4 आरआई के निवास पर मारा छापा

ACB-EOW raid
अंबिकापुर

Road accident: एक बाइक पर 4 तो दूसरी पर सवार थे 2 युवक, आमने-सामने भिड़ंत में 1 नाबालिग की मौत, 3 घायल

Road accident
अंबिकापुर

President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में 1700 से अधिक जवानों को किया गया तैनात, 20 को आएंगीं अंबिकापुर

President Draupadi Murmu
विविध भारत
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.