Incident: खेलते-खेलते 3 वर्षीय बालिका ने खा ली चूहामार दवा, मुर्गियां मर गईं तो माता-पिता को हुआ शक, हुई मौत

अंबिकापुर। बतौली थाना क्षेत्र के एक गांव में 17 नवंबर को 3 वर्षीय एक मासूम बच्ची ने खेलने के दौरान चूहामार दवा खा ली। इसके बाद वह बार-बार उल्टी व शौच करने लगी। जब उल्टी को खाकर मुर्गा-मुर्गी मरने लगे तो उन्हें बालिका द्वारा चूहामार दवा खा लेने की आशंका हुई। फिर उसे उसे स्थानीय अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत (Incident) हो गई। बालिका की मौत से परिजन सदमे में हैं।
सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुआरपारा निवासी श्यामलाल के घर में दो-तीन दिन से चूहों को खाने के लिए सांप घुस रहा था। आए दिन सांप घुसने से बने खतरे को देखते हुए श्यामलाल चूहों को मारने (Incident) के लिए दवा घर में लेकर आया था। 17 नवंबर को श्यामलाल की 3 वर्षीय पुत्री वाधिका घर में खेल रही थी।
इस दौरान अनजाने में उसने चूहामार दवा को खा लिया। इसकी जानकारी परिजन को तत्काल नहीं लगी। बच्ची के बार-बार शौच के लिए जाने और उल्टी करने पर परिजन की चिंता बढ़ी। इस बीच बच्ची द्वारा की गई उल्टी को मुर्गा-मुर्गी ने खाया और दोनों मर (Incident) गए।
चूहामार दवा का सेवन करने की आशंका पर माता-पिता बच्ची को लेकर शांतिपारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ले गए। यहां चिकित्सक ने उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। यहां जांच पश्चात डॉक्टर ने उसे मृत घोषित (Incident) कर दिया। मासूम बेटी की मौत से माता-पिता व परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
