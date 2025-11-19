Incident: खेलते-खेलते 3 वर्षीय बालिका ने खा ली चूहामार दवा, मुर्गियां मर गईं तो माता-पिता को हुआ शक, हुई मौत

अंबिकापुर। बतौली थाना क्षेत्र के एक गांव में 17 नवंबर को 3 वर्षीय एक मासूम बच्ची ने खेलने के दौरान चूहामार दवा खा ली। इसके बाद वह बार-बार उल्टी व शौच करने लगी। जब उल्टी को खाकर मुर्गा-मुर्गी मरने लगे तो उन्हें बालिका द्वारा चूहामार दवा खा लेने की आशंका हुई। फिर उसे उसे स्थानीय अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत (Incident) हो गई। बालिका की मौत से परिजन सदमे में हैं।