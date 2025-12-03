Big Breaking News: RPF जवान ने साथी पर बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां, मौके पर ही मौत, जानें क्या थी वजह?

सूत्रों के अनुसार, मृतक पी.के. मिश्रा की ओएचई (OHE) से संबंधित ड्यूटी रायगढ़ से किरोड़ीमल नगर के बीच लगी हुई थी। ड्यूटी पूरी करने के बाद वह सुबह रायगढ़ आरपीएफ पोस्ट लौटे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों जवानों के बीच बहस हो गई। बताया जाता है कि दोनों के बीच पिछले कुछ समय से आपसी रंजिश चल रही थी। विवाद बढ़ने पर आरोपी लदेर ने गुस्से में अपनी पिस्टल निकालकर मिश्रा पर फायरिंग कर दी।