Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

Big Breaking News: RPF जवान ने साथी पर बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां, मौके पर ही मौत, जानें क्या थी वजह?

RPF jawan shoots colleague: रेलवे परिसर में तैनात एक आरपीएफ जवान ने अपने ही साथी पर सर्विस पिस्टल से फायरिंग कर दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Dec 03, 2025

RPF जवान ने साथी जवान को मारी गोली (फोटो सोर्स- पत्रिका)

RPF जवान ने साथी जवान को मारी गोली (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Big Breaking News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। रेलवे परिसर में तैनात एक आरपीएफ जवान ने अपने ही साथी पर सर्विस पिस्टल से फायरिंग कर दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद पूरे रेलवे स्टेशन क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।

यह घटना बुधवार तड़के करीब 4:00 बजे की है। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रधान आरक्षक के.एस. लदेर ने अपनी सर्विस पिस्टल निकालकर प्रधान आरक्षक पी.के. मिश्रा पर लगातार चार गोलियां दागीं, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

Big Breaking News: OHE ड्यूटी से लौटा था मृतक मिश्रा

सूत्रों के अनुसार, मृतक पी.के. मिश्रा की ओएचई (OHE) से संबंधित ड्यूटी रायगढ़ से किरोड़ीमल नगर के बीच लगी हुई थी। ड्यूटी पूरी करने के बाद वह सुबह रायगढ़ आरपीएफ पोस्ट लौटे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों जवानों के बीच बहस हो गई। बताया जाता है कि दोनों के बीच पिछले कुछ समय से आपसी रंजिश चल रही थी। विवाद बढ़ने पर आरोपी लदेर ने गुस्से में अपनी पिस्टल निकालकर मिश्रा पर फायरिंग कर दी।

आरोपी प्रधान आरक्षक गिरफ्तार

गोलीबारी की आवाज सुनकर अन्य जवान और रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक मिश्रा खून से लथपथ जमीन पर गिर चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल सर्विस पिस्टल भी जब्त कर ली है।

जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच विवाद की असली वजह क्या थी और क्या पहले भी कोई शिकायत दर्ज हुई थी।

रेलवे क्षेत्र में दहशत

घटना के बाद रेलवे परिसर और आरपीएफ पोस्ट में दहशत का माहौल है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर (Big Breaking News) दिया गया है।

ये भी पढ़ें

Sitapur tension case: शादी कार्यक्रम में मारपीट के बाद 2 पक्षों में तनाव, विधायक ने खत्म कराया चक्काजाम, 13 गिरफ्तार
अंबिकापुर
Sitapur tension case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 08:44 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Big Breaking News: RPF जवान ने साथी पर बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां, मौके पर ही मौत, जानें क्या थी वजह?

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: भुवनेश्वर में छत्तीसगढ़ के छात्र की मौत, कुछ महीने पहले ही लिया था एडमिशन, कमरे में मिली लाश

CG News: भुवनेश्वर में छत्तीसगढ़ के छात्र की मौत, कुछ महीने पहले ही लिया था एडमिशन, कमरे में मिली लाश
रायगढ़

CG News: छर्राटांगर के बारदाना गोदाम में आग, 4 हजार बोरी खाक, बिजली नहीं फिर भी कैसे लगी?

CG News: छर्राटांगर के बारदाना गोदाम में आग, 4 हजार बोरी खाक, बिजली नहीं फिर भी कैसे लगी?(photo-patrika)
रायगढ़

Road Accident: ड्यूटी पर जा रहे पुलिस जवान को तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर मौत

सड़क दुर्घटना में आरक्षक की दर्दनाक मौत (photo source- Patrika)
रायगढ़

मौत से कुछ कदम दूर… दीवार तोड़ते हाथियों को देखकर पीछे के रास्ते से भागा परिवार, धान की फसल चौपट

रात भर घूमता रहा हाथी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायगढ़

भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार ने दो मासूमों को रौंदा, पिता गंभीर… देखें एक्सीडेंट का खौफनाक वीडियो

रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.