Big Breaking News: RPF जवान ने साथी पर बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां, मौके पर ही मौत, जानें क्या थी वजह?

RPF जवान ने साथी जवान को मारी गोली (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Big Breaking News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। रेलवे परिसर में तैनात एक आरपीएफ जवान ने अपने ही साथी पर सर्विस पिस्टल से फायरिंग कर दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद पूरे रेलवे स्टेशन क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।
यह घटना बुधवार तड़के करीब 4:00 बजे की है। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रधान आरक्षक के.एस. लदेर ने अपनी सर्विस पिस्टल निकालकर प्रधान आरक्षक पी.के. मिश्रा पर लगातार चार गोलियां दागीं, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
सूत्रों के अनुसार, मृतक पी.के. मिश्रा की ओएचई (OHE) से संबंधित ड्यूटी रायगढ़ से किरोड़ीमल नगर के बीच लगी हुई थी। ड्यूटी पूरी करने के बाद वह सुबह रायगढ़ आरपीएफ पोस्ट लौटे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों जवानों के बीच बहस हो गई। बताया जाता है कि दोनों के बीच पिछले कुछ समय से आपसी रंजिश चल रही थी। विवाद बढ़ने पर आरोपी लदेर ने गुस्से में अपनी पिस्टल निकालकर मिश्रा पर फायरिंग कर दी।
गोलीबारी की आवाज सुनकर अन्य जवान और रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक मिश्रा खून से लथपथ जमीन पर गिर चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल सर्विस पिस्टल भी जब्त कर ली है।
फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच विवाद की असली वजह क्या थी और क्या पहले भी कोई शिकायत दर्ज हुई थी।
घटना के बाद रेलवे परिसर और आरपीएफ पोस्ट में दहशत का माहौल है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर (Big Breaking News) दिया गया है।
