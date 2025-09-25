CG News: जिले में दहशत… गोलीबारी की खबर से मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी

CG News: कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के कसनिया गांव में गोलीबारी की सनसनीखेज घटना हुई। घटना स्थल से एक करतूस बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल फायरिंग का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।
बताते चलें कि इस घटना पर मकान मालिक वसीम मेमन का कहना है कि वह घर के अंदर था इस दौरान दो गोली चलने की आवाज सुनाई दी तो उसे अनहोनी होने की आशंका हुई और वह घर से बाहर निकाला।
CG News: एक गोली घर के शटर पर लगी। वहीं, दूसरी गली अंदर के मुख्य द्वार पर लगी। गोली चलाने वाले दो लोग थे जो बाइक पर सवार होकर आए हुए थे। वसीम मेमन ने बताया कि उसके छोटे भाई का कोर्ट में मामला चल रहा है। इसके बाद से विवाद की स्थिति बनी हुई है आशंका जताई जा रही है कि उसे ही जुड़े कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा।