Naxal Encounter: नारायणपुर एनकाउंटर में एक नक्सली ढेर, दोनों ओर से रुक-रुककर हो रही फायरिंग… हथियार बरामद

Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित अबुझमाड़ इलाके में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई है। लगातार हो रही कार्रवाई से बौखलाए नक्सलियों ने सोमवार की सुबह सुरक्षा बलों की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। ताबड़तोड़ फायरिंग में सुरक्षाबलों ने एक वर्दीधारी नक्सली को मार गिराया है। फिलहाल इलाके में रुक-रुक कर फायरिंग जारी है।