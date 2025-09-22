Naxal Encounter: नारायणपुर एनकाउंटर में एक नक्सली ढेर, दोनों ओर से रुक-रुककर हो रही फायरिंग… हथियार बरामद

Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित अबुझमाड़ इलाके में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई है। लगातार हो रही कार्रवाई से बौखलाए नक्सलियों ने सोमवार की सुबह सुरक्षा बलों की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। ताबड़तोड़ फायरिंग में सुरक्षाबलों ने एक वर्दीधारी नक्सली को मार गिराया है। फिलहाल इलाके में रुक-रुक कर फायरिंग जारी है।
जानकारी के मुताबिक, अबुझमाड़ इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना पुलिस को मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम सर्चिंग के लिए रवाना हुई। सर्चिंग के दौरान सोमवार सुबह करीब 11 बजे छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए जवाबी फायरिंग की।
इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। मौके से एक वर्दीधारी नक्सली का शव और हथियार बरामद किए गए हैं। हालांकि मुठभेड़ अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इलाके में रुक-रुक कर गोलियां चलने की आवाज सुनाई दे रही है। मुठभेड़ खत्म होने के बाद सर्चिंग अभियान तेज किया जाएगा और पूरे क्षेत्र की सघन तलाशी ली जाएगी।
पुलिस का कहना है कि अभी मारे गए नक्सली की पहचान नहीं हो पाई है। घटना स्थल से मिले हथियारों और बरामद सामग्रियों की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मुठभेड़ पूरी तरह समाप्त होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि नक्सलियों को कितना नुकसान हुआ है।
गौरतलब है कि हाल के दिनों में नारायणपुर और आसपास के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षाबलों ने कई सफल ऑपरेशन चलाए हैं। कई बड़े नक्सली मारे गए हैं और भारी मात्रा में हथियार एवं गोला-बारूद जब्त किए गए हैं। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से नक्सलियों का मनोबल टूटता नजर आ रहा है।