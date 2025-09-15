CG Naxal News: 36 नए सुरक्षा कैम्प, 496 आत्मसमर्पण और 900 गिरफ्तार… नक्सलियों का गढ़ अब बना विकास का केंद्र

CG Naxal News: कभी नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाला बीजापुर का नेशनल पार्क इलाका अब विकास की नई पहचान बनने जा रहा है। जिले के सुदूरवर्ती गांव उल्लूर और चिल्लामरका में गुरुवार को सुरक्षा एवं जन-सुविधा कैम्प की स्थापना की गई।
छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना ‘‘नियद नेल्लानार’’ के तहत उठाया गया यह कदम क्षेत्र में सुरक्षा और विकास दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए कैम्पों की स्थापना की।
साल 2024 से अब तक बीजापुर जिले में 36 सुरक्षा कैम्प स्थापित हो चुके हैं। इसी दौरान 496 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 193 मारे गए और 900 को गिरफ्तार किया गया। यह आंकड़े अभियान की रणनीतिक सफलता को दर्शाते हैं।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इन कैम्पों से उनके जीवन में स्थायित्व, शांति और समृद्धि आएगी। पिछले दो वर्षों में जिले में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और मोबाइल नेटवर्क जैसी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। अब नेशनल पार्क एरिया भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ने जा रहा है।