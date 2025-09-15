Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीजापुर

CG Naxal News: 36 नए सुरक्षा कैम्प, 496 आत्मसमर्पण और 900 गिरफ्तार… नक्सलियों का गढ़ अब बना विकास का केंद्र

Naxal News: कभी नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाला बीजापुर का नेशनल पार्क इलाका अब विकास की नई पहचान बनने जा रहा है।

बीजापुर

Khyati Parihar

Sep 15, 2025

नक्सलियों का गढ़ अब विकास का केंद्र (फोटो सोर्स- DPR)
नक्सलियों का गढ़ अब विकास का केंद्र (फोटो सोर्स- DPR)

CG Naxal News: कभी नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाला बीजापुर का नेशनल पार्क इलाका अब विकास की नई पहचान बनने जा रहा है। जिले के सुदूरवर्ती गांव उल्लूर और चिल्लामरका में गुरुवार को सुरक्षा एवं जन-सुविधा कैम्प की स्थापना की गई।

छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना ‘‘नियद नेल्लानार’’ के तहत उठाया गया यह कदम क्षेत्र में सुरक्षा और विकास दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए कैम्पों की स्थापना की।

ये भी पढ़ें

नक्सल विरोधी अभियान को रफ्तार… अब तक 518 नक्सलियों का समर्पण, यहां स्थापित हुआ नवीन सुरक्षा कैंप
दंतेवाड़ा
सुरक्षा कैंप के स्थापना के दौरान मौजूद पुलिस अफसर व जवान। (फोटो सोर्स- पत्रिका)

सुरक्षा अभियान में बड़ी उपलब्धि

साल 2024 से अब तक बीजापुर जिले में 36 सुरक्षा कैम्प स्थापित हो चुके हैं। इसी दौरान 496 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 193 मारे गए और 900 को गिरफ्तार किया गया। यह आंकड़े अभियान की रणनीतिक सफलता को दर्शाते हैं।

ग्रामीणों में उत्साह

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इन कैम्पों से उनके जीवन में स्थायित्व, शांति और समृद्धि आएगी। पिछले दो वर्षों में जिले में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और मोबाइल नेटवर्क जैसी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। अब नेशनल पार्क एरिया भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ने जा रहा है।

ये भी पढ़ें

नक्सल हॉट स्पॉट पर पैनी नजर…. सीआरपीएफ-पुलिस की ज्वाइंट मीटिंग में खात्मे की बनी रणनीति, जानें
जगदलपुर
Naxal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 03:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / CG Naxal News: 36 नए सुरक्षा कैम्प, 496 आत्मसमर्पण और 900 गिरफ्तार… नक्सलियों का गढ़ अब बना विकास का केंद्र

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.