5 जनवरी 2026,

सोमवार

बीजापुर

IED Blast: बीजापुर में IED ब्लास्ट, एक युवक की हालत गंभीर, सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्चिंग अभियान

IED Blast:अचानक विस्फोट की चपेट में आ गया। घटना के तुरंत बाद उसे तुरंत बीजापुर जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसकी स्थिति का मूल्यांकन किया और प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया।

बीजापुर

image

Love Sonkar

Jan 05, 2026

IED Blast: बीजापुर में IED ब्लास्ट, एक युवक की हालत गंभीर, सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्चिंग अभियान

बीजापुर में IED ब्लास्ट (Photo Patrika)

IED Blast: छत्तीसगढ़ के बीजापुर नक्सल प्रभावित इलाकों में एक बार फिर IED ब्लास्ट की घटना सामने आई है। नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए सड़क, कच्चे रास्तों और जंगलों में पहले से लगाए गए IED अचानक विस्फोट का कारण बन रहे हैं।

इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक अचानक विस्फोट की चपेट में आ गया। घटना के तुरंत बाद उसे तुरंत बीजापुर जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसकी स्थिति का मूल्यांकन किया और प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया।

स्थानीय लोग और इलाके के आसपास के ग्रामीण इस घटना से काफी सहमे हुए हैं। ब्लास्ट के बाद इलाके में डर का माहौल बन गया है और लोग अपने घरों में सुरक्षित रहने को मजबूर हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षाबलों ने इलाके में तैनात होकर तुरंत सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया गया है।

पुलिस और सुरक्षा बल इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ब्लास्ट अकेला मामला था या इसके पीछे किसी बड़ी साजिश का हाथ है। फिलहाल घायल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उसकी देखभाल और निगरानी लगातार की जा रही है।

Published on:

05 Jan 2026 01:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / IED Blast: बीजापुर में IED ब्लास्ट, एक युवक की हालत गंभीर, सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्चिंग अभियान

