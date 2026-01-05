IED Blast: बीजापुर में IED ब्लास्ट, एक युवक की हालत गंभीर, सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्चिंग अभियान

स्थानीय लोग और इलाके के आसपास के ग्रामीण इस घटना से काफी सहमे हुए हैं। ब्लास्ट के बाद इलाके में डर का माहौल बन गया है और लोग अपने घरों में सुरक्षित रहने को मजबूर हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षाबलों ने इलाके में तैनात होकर तुरंत सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया गया है।