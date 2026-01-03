CG News: बीजापुर में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़, 5 नक्सली हुए ढेर, सुबह से गोलीबारी जारी

बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ जारी (photo AI Genrated photo)
CG News: बीजापुर जिले में एक बार फिर से जवानों और नक्सलियों के बीच जंग छिड़ गई है। इस मुठभेड़ में जवानों ने दो नक्सलियों को मार गिराया है। घटना के बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सर्च के दौरान अब तक मुठभेड स्थल से दो माओवादियों के शव बरामद हुए है।
जानकारी के अनुसार एक संवेदनशील क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता खुफिया सूचना मिली थी। इसके बाद डीआरजी, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च अभियान शुरू किया। जैसे ही जवान जंगल के भीतर आगे बढ़े, घात लगाए बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी।
नक्सलियों की गोलीबारी का जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। करीब आधे घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद दो नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। घटनास्थल से हथियार और अन्य नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। मुठभेड़ के बाद आशंका जताई जा रही है कि अन्य नक्सली जंगल में छिपे हो सकते हैं। इसी को देखते हुए सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रोन और आधुनिक तकनीक की मदद से निगरानी की जा रही है।
