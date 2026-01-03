CG News: बीजापुर में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़, 5 नक्सली हुए ढेर, सुबह से गोलीबारी जारी

नक्सलियों की गोलीबारी का जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। करीब आधे घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद दो नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। घटनास्थल से हथियार और अन्य नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। मुठभेड़ के बाद आशंका जताई जा रही है कि अन्य नक्सली जंगल में छिपे हो सकते हैं। इसी को देखते हुए सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रोन और आधुनिक तकनीक की मदद से निगरानी की जा रही है।