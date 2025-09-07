नक्सल हॉट स्पॉट पर पैनी नजर…. सीआरपीएफ-पुलिस की ज्वाइंट मीटिंग में खात्मे की बनी रणनीति, जानें

CG Naxal News: रायपुर में वामपंथी उग्रवाद प्रभाग (एलडब्ल्यूई) की बैठक के बाद सीआरपीएफ डीजी समेत अन्य आला अफसर बस्तर पहुंचे। यहां सीआरपीएफ डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ की एक ज्वाइंट बैठक हुई। इस बैठक सभी अफसरों ने मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के संकल्प को दोहराया। इसके अलावा यह भी तय किया गया कि कोर नक्सली इलाकों को टारगेट किया जाय और नए कैंप भी खोले जाएं ताकि नक्सलगढ़ में पुलिस का प्रभाव दिखाई दें और नक्सल प्रभाव से ग्रामीणों को मुक्ति मिले।
शुक्रवार तक यह तय नहीं था कि सीआरपीएफ डीजी बस्तर आएंगे लेकिन उन्होंने शुक्त्रस्वार देर रात तय किया और प्रदेश के पुलिस डीजीपी, नक्सल ऑपरेशन के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बस्तर पहुंच गए। उनकी इस बैठक का उद्देश्य केंद्र सरकार के स्पष्ट उद्देश्य से स्थानीय अधिकारियों को अवगत कराना था।
बैठक की ज्यादा जानकारी तो अफसरों ने साझा नहीं की लेकिन सीआरपीएफ डीजी ने बैठक के बाद कहा कि हमारे पास बस्तर में संसाधनों की कमी नहीं है और हम बड़ी तैयारी के साथ नक्सलवाद के खात्मे के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि बैटर कॉर्डिनेशन और बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ हम नक्सलवाद का खात्मा करने जा रहे हैं। बस्तर में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर अब भी हॉट स्पॉट बने हुए हैं। इन जिलों में एक ओर फोर्स नक्सलियों को न्यूट्रीलाइज कर रही है तो दूसरी ओर नक्सली ग्रामीणों को टारगेट करते हुए उनकी हत्या करते हुए दहशत बनाए हुए हैं।
पहले इस बैठक का शेड्यूल रायपुर के लिए तय था पर ऐन वक्त पर इसमें बदलाव किया गया। इस बैठक में डीजीपी अरुण देव गौतम, एडीजी विवेकानंद, आईजी सुंदरराज पी, डीआईजी कमलोचन कश्यप सहित बस्तर रेंज के सभी एसपी और सीआरपीएफ के अधिकारी भी मौजूद थे।