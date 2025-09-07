नक्सल हॉट स्पॉट पर पैनी नजर…. सीआरपीएफ-पुलिस की ज्वाइंट मीटिंग में खात्मे की बनी रणनीति, जानें

बैठक की ज्यादा जानकारी तो अफसरों ने साझा नहीं की लेकिन सीआरपीएफ डीजी ने बैठक के बाद कहा कि हमारे पास बस्तर में संसाधनों की कमी नहीं है और हम बड़ी तैयारी के साथ नक्सलवाद के खात्मे के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि बैटर कॉर्डिनेशन और बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ हम नक्सलवाद का खात्मा करने जा रहे हैं। बस्तर में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर अब भी हॉट स्पॉट बने हुए हैं। इन जिलों में एक ओर फोर्स नक्सलियों को न्यूट्रीलाइज कर रही है तो दूसरी ओर नक्सली ग्रामीणों को टारगेट करते हुए उनकी हत्या करते हुए दहशत बनाए हुए हैं।