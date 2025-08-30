कई गांवों में नक्सलियों ने मोबाइल पर लगा दिया प्रतिबंध, अब तक 7 शिक्षादूतों की कर चुके हैं हत्या, जानें वजह

नारायणपुर, बीजापुर, और सुकमा के अंदरूनी गांवों में नक्सली अब खुलेआम ग्रामीणों के मोबाइल फोन जब्त कर रहे हैं। कॉल रिकॉर्ड, मैसेज और लोकेशन भी चेक कर रहें हैं। जांच में जिस भी व्यक्ति के फोन में पुलिस या प्रशासन से जुड़ी कोई जानकारी मिलती है, तो उनसे पूछताछ होती है। कई लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। अनेक गांवों में नक्सलियों ने मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक ग्रामीण ने बताया कि शहीदी सप्ताह के दौरान एक छात्र के कॉल रिकॉर्ड में एक डीआरजी जवान का नम्बर मिलने पर नक्सलियों ने उसकी पिटाई की और उसके पूरे परिवार को गांव से निकाल दिया।