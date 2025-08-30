Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

कई गांवों में नक्सलियों ने मोबाइल पर लगा दिया प्रतिबंध, अब तक 7 शिक्षादूतों की कर चुके हैं हत्या, जानें वजह

CG Naxal Attcak: सुरक्षा बलों से लगातार मात खा रहे नक्सली अब ग्रामीण इलाकों में दहशत फैलाने शासकीय कर्मियों, शिक्षित युवकों एवं शिक्षा दूतों को निशाना बना रहे हैं।

जगदलपुर

मनीष गुप्ता/ Khyati Parihar

Aug 30, 2025

Naxal
नक्सली (File Photo Patrika)

CG Naxal Attcak: सुरक्षा बलों से लगातार मात खा रहे नक्सली अब ग्रामीण इलाकों में दहशत फैलाने शासकीय कर्मियों, शिक्षित युवकों एवं शिक्षा दूतों को निशाना बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीजापुर के नेशनल पार्क और अबूझमाड़ के कई इलाकों में नक्सलियों ने लोगो को हिदायत दी है कि वे पुलिस से दूर रहें तथा मोबाइल का उपयोग न करे। बुधवार को सिलगेर के मंडीमरका के शिक्षादूत लक्ष्मण बारसे की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह नक्सलियों के मनाही के बाद भी मोबाइल चला रहा था दो दिनों पूर्व नक्सलियों उसके कॉल रिकॉर्ड की भी जांच की थी।

मोबाइल पर लगा दिया प्रतिबंध

नारायणपुर, बीजापुर, और सुकमा के अंदरूनी गांवों में नक्सली अब खुलेआम ग्रामीणों के मोबाइल फोन जब्त कर रहे हैं। कॉल रिकॉर्ड, मैसेज और लोकेशन भी चेक कर रहें हैं। जांच में जिस भी व्यक्ति के फोन में पुलिस या प्रशासन से जुड़ी कोई जानकारी मिलती है, तो उनसे पूछताछ होती है। कई लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। अनेक गांवों में नक्सलियों ने मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक ग्रामीण ने बताया कि शहीदी सप्ताह के दौरान एक छात्र के कॉल रिकॉर्ड में एक डीआरजी जवान का नम्बर मिलने पर नक्सलियों ने उसकी पिटाई की और उसके पूरे परिवार को गांव से निकाल दिया।

ये भी पढ़ें

BREAKING: नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम! सुकमा में भारी मात्रा में डंप विस्फोटक सामग्री बरामद
सुकमा
cg Naxal news

मुखबिरी का शक

पिछले दिनों नक्सली कैंपों से बरामद कई पर्चों में भी यह स्पष्ट रूप लिखा पाया गया है कि डीआरजी के जवान शिक्षाकर्मियों का उपयोग गोपनीय सैनिकों के रूप में कर रहे है उनके द्वारा नक्सलियों के लोवर कैडर को चिन्हांकित उन्हें आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया जाता है। यह मोबाइल के द्वारा फ़ोर्स के सम्पर्क में रहते है मुखबिरी के कारण नक्सलियों को काफ़ी नुकसान उठना पड़ रहा है।

सात शिक्षादूतों की हो चुकी हत्या

गांव में रहने या आने-जाने वाले हर उस व्यक्ति पर नक्सली पैनी नज़र रखते है जो कि शिक्षित और मोबाइल धारक है समय-समय पर उससे पूछताछ भी की जाती है शक होने पर उसे जन अदालत में तलब भी किया जाता है। बुधवार की रात सिलगेर के मंडीमरका गाँव में शिक्षादूत लक्ष्मण बारसे की हत्या भी इसी मुखबिरी के शक के आधार पर की गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, लक्ष्मण के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड की जांच की तो उसमे फ़ोर्स के कुछ लोगों के नंबर और मैसेज मिले, इसको आधार बनाकर नक्सलियों ने उन्हें फोर्स का मुखबिर मान लिया।

खामियाजा भुगतना होगा

बस्तर में नक्सलियों का जनाधार तेजी से खत्म होता जा रहा है। यहीं कारण है बौखलाहट में नक्सली इस प्रकार की हरकतें कर रहें है निर्दोषों की हत्या करने से कोई बहादुर नहीं होता। उन्हें इसका खामियाजा भुगतना ही होगा। -सुंदरराज पी, आईजी बस्तर

ये भी पढ़ें

नक्सलियों ने की 2 ग्रामीणों की हत्या, 15 अगस्त पर तिरंगा फहराने वाले युवक को मार डाला… जानें पूरा मामला
सुकमा
Naxal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 12:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / कई गांवों में नक्सलियों ने मोबाइल पर लगा दिया प्रतिबंध, अब तक 7 शिक्षादूतों की कर चुके हैं हत्या, जानें वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.