नक्सलियों ने की 2 ग्रामीणों की हत्या, 15 अगस्त पर तिरंगा फहराने वाले युवक को मार डाला… जानें पूरा मामला

कांकेर में जिस युवक की हत्या की गई उसका बस इतना कसूर था कि उसने नक्सलियों के शहीद स्मारक पर 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहरा दिया था। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान कांकेर जिले के छोटेबेटिया थाना क्षेत्र के बिनगुंडा गांव के मनीष नुरेती के रूप में हुई है। हथियारबंद नक्सलियों का एक समूह गांव पहुंचा और नुरेती तथा दो अन्य लोगों को अपने साथ ले गया। अधिकारी ने बताया कि उन्होंने एक जन अदालत लगाई जहां नुरेती की हत्या कर दी गई, जबकि अन्य दो को पिटाई के बाद छोड़ दिया गया।