नक्सलियों ने की 2 ग्रामीणों की हत्या, 15 अगस्त पर तिरंगा फहराने वाले युवक को मार डाला… जानें पूरा मामला

CG Naxal News: एक ओर नक्सलियों के बैकफुट पर होने के दावे हो रहे हैं दूसरी ओर नक्सली बस्तर में लगातार खूनी खेल खेलते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला कांकेर और सुकमा जिले से सामने आया है। यहां दो ग्रामीणों को नक्सलियों ने मार डाला।
कांकेर में जिस युवक की हत्या की गई उसका बस इतना कसूर था कि उसने नक्सलियों के शहीद स्मारक पर 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहरा दिया था। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान कांकेर जिले के छोटेबेटिया थाना क्षेत्र के बिनगुंडा गांव के मनीष नुरेती के रूप में हुई है। हथियारबंद नक्सलियों का एक समूह गांव पहुंचा और नुरेती तथा दो अन्य लोगों को अपने साथ ले गया। अधिकारी ने बताया कि उन्होंने एक जन अदालत लगाई जहां नुरेती की हत्या कर दी गई, जबकि अन्य दो को पिटाई के बाद छोड़ दिया गया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामला जिले के छोटेबेटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिनागुंडा गांव का है। यहां पिछले साल 29 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया था। इसके चलते इस बार 15 अगस्त पर ग्रामीणों ने निडर होकर ध्वजारोहण किया था। ध्वजारोहण करने वाले निवासी मनीष नुरुटी की हत्या की गई है।
इधर, सुकमा जिले के पोलमपल्ली थाना क्षेत्र से बीते गुरुवार की रात सोड़ी देवा (40) को डंडों से पीट-पीटकर मार डाला। दरअसल, सुकमा के अरलमपल्ली गांव में एक युवक की हत्या कर दी। युवक की लाश पोलमपल्ली थाना इलाके से बरामद की गई है। शव के पास नक्सलियों का पर्चा भी मिला है।
मर्डर की यह घटना गुरुवार रात को हुई है। इसकी जानकारी सुबह में पुलिस को मिली। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है और आगे की जांच की जा रही है। शव के पास से माओवादियों के कोंटा एरिया कमेटी का पर्चा भी बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है।