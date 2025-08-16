नक्सलियों ने जवानों पर किया हमला, गोलीबारी में एक ग्रामीण घायल…पूर्व मंत्री बोले – पुलिस ने निर्दोष को गोली मारकर घायल किया

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 14 अगस्त की रात केशकाल थाना क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बस्तर फाइटर और डीआरजी टीम को सर्चिंग अभियान के लिए रवाना किया गया। इसी दौरान नक्सलियों ने कायराना हरकत को अंजाम देते हुए गोलीबारी कर दी। इस घटना में एक ग्रामीण घायल हो गया। उसे तुरंत बहेरम अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत स्थिर है। पुलिस ने बताया कि इलाके में नक्सलियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।