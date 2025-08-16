Patrika LogoSwitch to English

कोंडागांव

नक्सलियों ने जवानों पर किया हमला, गोलीबारी में एक ग्रामीण घायल…पूर्व मंत्री बोले – पुलिस ने निर्दोष को गोली मारकर घायल किया

Naxal Attack: कोंडागांव जिले के नालाझार इलाके में गुरुवार रात पुलिस और नक्सलियों के बीच गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी।

कोंडागांव

Khyati Parihar

Aug 16, 2025

Naxal Encounter
नक्सली मुठभेड़ ( File Photo Patrika )

Naxal Attack: कोंडागांव जिले के नालाझार इलाके में गुरुवार रात पुलिस और नक्सलियों के बीच गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। एक बार फिर माओवादियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद देर रात तक मुठभेड़ जारी रही।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 14 अगस्त की रात केशकाल थाना क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बस्तर फाइटर और डीआरजी टीम को सर्चिंग अभियान के लिए रवाना किया गया। इसी दौरान नक्सलियों ने कायराना हरकत को अंजाम देते हुए गोलीबारी कर दी। इस घटना में एक ग्रामीण घायल हो गया। उसे तुरंत बहेरम अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत स्थिर है। पुलिस ने बताया कि इलाके में नक्सलियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।

Naxal Attack: जंगल में हुई मुठभेड़

एसडीपीओ (नक्सल ऑपरेशन) सतीश भार्गव ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे ग्राम नालाझर के जंगल में 10–12 नक्सली पहले से घात लगाए बैठे थे। उन्होंने पुलिस पार्टी पर हथियार लूटने और जान से मारने की नीयत से स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की। खुद पर भारी पड़ता देख नक्सली फायरिंग करते हुए घने जंगल और पेड़ों की आड़ लेकर भाग निकले।

हथियार और साहित्य बरामद

घटनास्थल की सर्चिंग के दौरान पुलिस ने दो भरमार बंदूक, नक्सली वर्दी, नक्सली साहित्य और दवाइयां बरामद कीं। इसी दौरान कुछ दूरी पर एक ग्रामीण घायल अवस्था में मिला, जिसे तत्काल अस्पताल भेजा गया।

पूर्व मंत्री ने लगाया फर्जी मुठभेड़ का आरोप

इधर, पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने इस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पुलिस का दावा मनगढ़ंत है और इसमें एक निर्दोष ग्रामीण को गोली मारकर घायल किया गया है। मरकाम का आरोप है कि पुलिस घायल ग्रामीण और उसके परिजनों पर दबाव बना रही है। उन्होंने कहा, ग्रामीण अपनी पहचान बता रहा था, फिर भी पुलिस ने जबरन गोली मारी। हम लोग उससे और उसके परिवार से मिले हैं। उन्होंने हमें पूरी आपबीती सुनाई है।

Updated on:

16 Aug 2025 02:45 pm

Published on:

16 Aug 2025 02:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / नक्सलियों ने जवानों पर किया हमला, गोलीबारी में एक ग्रामीण घायल…पूर्व मंत्री बोले – पुलिस ने निर्दोष को गोली मारकर घायल किया

