बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, 2 DRG जवान घायल, कई नक्सलियों के घायल होने की आशंका

DRG की टीम ने 11 अगस्त को गंगालूर इलाके में सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की थी। अभियान के दौरान आज यानी 12 अगस्त को जंगल के भीतर माओवादियों से मुठभेड़ हो गई, जो अभी भी बीच-बीच में जारी है। इस मुठभेड़ में 2 DRG जवान को मामूली चोटे आई है। दोनों जवानों की स्थिति खतरे से बाहर है और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल गई, जिससे उनकी हालत स्थिर बनी हुई है।