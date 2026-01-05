खराब चावल ने खोली सिस्टम की पोल! PDS पर आया बड़ा संकट, राइस मिलर्स और अधिकारियों पर कार्रवाई तय…

खराब चावल की स्थिति सामने आने के बाद प्रशासन ने धमतरी से विशेष चावल सफाई मशीन मंगाई है। सफाई के दौरान चौंकाने वाली स्थिति सामने आई है-एक पैकेट में 4 से 5 किलो तक चावल लड्डू के रूप में जमकर निकल रहा है। अब तक करीब 30 हजार क्विंटल चावल की सफाई की जा चुकी है।