बीजापुर

CG Accident: नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रेलर में लगी भीषण आग, चालक की जलकर मौत

CG Accident: ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया और सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गया। टक्कर के तुरंत बाद ट्रेलर में भीषण आग लग गई और पूरा वाहन आग की चपेट में आ गया।

बीजापुर

image

Love Sonkar

Jan 07, 2026

CG Accident: नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रेलर में लगी भीषण आग, चालक की जलकर मौत

ट्रेलर में लगी भीषण आग (Photo AI Image)

CG Accident: बीजापुर जिले के एनएच-63 चलते ट्रेलर में अचानक भीषण आग लग गई, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर लंबा जाम लग गया।

जानकारी के अनुसार पगदामल्ली चौक नयापारा मिंगाचल के पास रायपुर पासिंग नंबर का एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया और सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गया। टक्कर के तुरंत बाद ट्रेलर में भीषण आग लग गई और पूरा वाहन आग की चपेट में आ गया।

ट्रेलर हैदराबाद की ओर जा रहा था. हादसे के बाद वाहन चालक का काफी देर तक कोई पता नहीं चल पाया, वहीं आशंका जताई जा रही है कि चालक की आग में जलकर मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही नैमेड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया गया।

Updated on:

07 Jan 2026 10:58 am

Published on:

07 Jan 2026 10:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / CG Accident: नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रेलर में लगी भीषण आग, चालक की जलकर मौत

बीजापुर

छत्तीसगढ़

