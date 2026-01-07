CG Accident: नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रेलर में लगी भीषण आग, चालक की जलकर मौत

ट्रेलर हैदराबाद की ओर जा रहा था. हादसे के बाद वाहन चालक का काफी देर तक कोई पता नहीं चल पाया, वहीं आशंका जताई जा रही है कि चालक की आग में जलकर मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही नैमेड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया गया।