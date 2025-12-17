स्कूल में लाल कपड़ा में नीबू काटकर फेंका, कटा पुतला और… दहशत में शिक्षक, प्राचार्य बोली- तंत्र-मंत्र किया

Black Magic in school: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करंजी में उस समय हड़कंप मच गया, जब प्राचार्या के कार्यालय के ठीक सामने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा तंत्र-मंत्र से संबंधित सामग्री रखे जाने की जानकारी सामने आई। इस घटना के बाद स्कूल परिसर में भय और असुरक्षा का वातावरण निर्मित हो गया है, जिससे शिक्षक एवं छात्र विद्यालय में प्रवेश करने से घबरा रहे हैं।