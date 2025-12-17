17 दिसंबर 2025,

बुधवार

कोंडागांव

स्कूल में लाल कपड़ा में नीबू काटकर फेंका, कटा पुतला और… दहशत में शिक्षक, प्राचार्य बोली- तंत्र-मंत्र किया

Black Magic in school: सरकारी स्कूल में तंत्र मंत्र करने का मामला सामने आया है। आज सुबह जब शिक्षक और छात्र स्कूल पहुंचे तो प्रिंसिपल ऑफिस के सामने का नजारा देख भयभीत हो गए…

कोंडागांव

image

Chandu Nirmalkar

Dec 17, 2025

CG News, Black Magic in school

स्कूल में तंत्र-मंत्र.. नींबू-सिंदूर-धागा-पुतला देख डरे शिक्षक ( Photo - Patrika )

Black Magic in school: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करंजी में उस समय हड़कंप मच गया, जब प्राचार्या के कार्यालय के ठीक सामने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा तंत्र-मंत्र से संबंधित सामग्री रखे जाने की जानकारी सामने आई। इस घटना के बाद स्कूल परिसर में भय और असुरक्षा का वातावरण निर्मित हो गया है, जिससे शिक्षक एवं छात्र विद्यालय में प्रवेश करने से घबरा रहे हैं।

Black Magic in school: नीबू, सिंदूर, धागा देख फैली दहशत

विद्यालय की प्राचार्या देवयानी चौधरी ने बताया कि बुधवार को जैसे ही वे विद्यालय में प्रवेश करने पहुंचीं, कार्यालय के सामने संदिग्ध वस्तुएं रखी हुई दिखाई दीं। नीबू, सिंदूर, धागा, पुतला समेत अन्य सामान देखकर विद्यालय के शिक्षक-कर्मचारी एवं विद्यार्थी भयभीत हो गए। आशंका जताई जा रही है कि किसी असामाजिक तत्व द्वारा जानबूझकर डर का माहौल बनाने के उद्देश्य से यह कृत्य किया गया है।

अनहोनी की आशंका

ऑफिस के सामने रंगोली, लाल कपड़ा में नीबू काटकर, सिंदूर, लाली धागा और अधूरा पुतला बना कर रखा है संभावना है देर रात किसी ने की है तंत्र पूजा पूरे छात्र और शिक्षक डरे सहमें है किसी अनहोनी से इनका कहना है की दोषी पर सख्त कार्रवाई हो और किसी से पुनः पूजा पाठ कराया जाए।

घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी एवं ग्राम प्रमुखों को दे दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोका जा सके और विद्यालय परिसर में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

घटना के बाद विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। शिक्षक एवं छात्र मानसिक रूप से असहज महसूस कर रहे हैं। प्राचार्या ने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

Published on:

17 Dec 2025 04:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / स्कूल में लाल कपड़ा में नीबू काटकर फेंका, कटा पुतला और… दहशत में शिक्षक, प्राचार्य बोली- तंत्र-मंत्र किया

