CG Fraud News: छत से बरसने वाले नोटों का झांसा! तंत्र-मंत्र के नाम पर लाखों लाख ठगी, जानें पूरा मामला…

एएसपी ने बताया कि 1 नवंबर की शाम डील के अनुसार महिला मंदा पासवान अपने दो साथियों के साथ सफेद कार से दुर्ग पहुंची और बस स्टैंड पर रामकुमार से मिली। उसके साथ राजकुमार के घर गई। उसे बोला कि खाली मकान में पूजा करेगी। तब रामकुमार उसे अपने मालिक के खाली पड़े ट्रेनिंग सेंटर में ले गया। जहां महिला ने धनवृद्धि पूजा का नाटक शुरू किया। रामकुमार से चावल, नींबू, आटा और एक लाख रुपये मंगाए।