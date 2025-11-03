Patrika LogoSwitch to English

दुर्ग

CG Fraud News: छत से बरसने वाले नोटों का झांसा! तंत्र-मंत्र के नाम पर लाखों लाख ठगी, जानें पूरा मामला…

CG Fraud News: दुर्ग पुलिस ने एक ऐसे महाठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो भोले-भाले लोगों को पूजा-पाठ कर एक लाख रुपए पर छत से एक करोड़ रुपए की बारिश का झांसा देकर ठगी करते थे।

2 min read
Google source verification

दुर्ग

image

Shradha Jaiswal

Nov 03, 2025

CG Fraud News: छत से बरसने वाले नोटों का झांसा! तंत्र-मंत्र के नाम पर लाखों लाख ठगी, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)

CG Fraud News: छत से बरसने वाले नोटों का झांसा! तंत्र-मंत्र के नाम पर लाखों लाख ठगी, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलगांव थाना दुर्ग पुलिस ने एक ऐसे महाठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो भोले-भाले लोगों को पूजा-पाठ कर एक लाख रुपए पर छत से एक करोड़ रुपए की बारिश का झांसा देकर ठगी करते थे। पुलिस ने ठगी गैंग की महिला सरगना समेत तीन ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 7 मोबाइल, एक लाख रुपए और कार जब्त की है।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि पूरा मामला किसी फिल्मी कहानी जैसा है। पुलगांव निवासी पेशे से ड्राइवर रामकुमार जायसवाल आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उनके परिचित राजू ने बताया कि महाराष्ट्र के कुछ लोग पूजा-पाठ करके पैसे को सौ गुना बढ़ा देते हैं।

CG Fraud News: एक लाख रुपए हड़पने का आरोप

राजू ने रामकुमार को छोटू नामक व्यक्ति का मोबाइल नंबर दिया। छोटू ने उसे महिला मंदा पासवान से संपर्क करने के लिए कहा। मंदा पासवान ने रामकुमार को विश्वास में लेकर कहा कि वह अब तक कई लोगों का पैसा चमत्कारिक पूजा से बढ़ा चुकी है। रामकुमार उसके झांसे में आ गया। ग्यारह लाख को ग्यारह करोड़ करने की डील तय की और पूजा शुरू होने से पहले एक लाख रुपये नकद दे दिए।

एएसपी ने बताया कि 1 नवंबर की शाम डील के अनुसार महिला मंदा पासवान अपने दो साथियों के साथ सफेद कार से दुर्ग पहुंची और बस स्टैंड पर रामकुमार से मिली। उसके साथ राजकुमार के घर गई। उसे बोला कि खाली मकान में पूजा करेगी। तब रामकुमार उसे अपने मालिक के खाली पड़े ट्रेनिंग सेंटर में ले गया। जहां महिला ने धनवृद्धि पूजा का नाटक शुरू किया। रामकुमार से चावल, नींबू, आटा और एक लाख रुपये मंगाए।

नाकेबंदी कर आरोपियों को दबोचा

एएसपी ने कहा कि पुलगांव थाना प्रभारी अमित अदानी को इस घटना की सूचना मिली। एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर बिना देर किए नाकेबंदी की गई। तकनीकी व मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपियों की घेराबंदी शुरू की। शिवनाथ नदी पार करते ही कार को पकड़ लिया। पूछताछ में महिला आरोपी मंदा पासवान ने ठगी करना स्वीकार किया।

उसने महाराष्ट्र के यवतमाल और चिखली क्षेत्र की रहने वाली बताया। एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा की यह गिरोह लंबे समय से लोगों को रातोंरात अमीर बनाने का सपना दिखाकर ठगी कर रहा था। तीनों आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया है और उनके नेटवर्क की जांच जारी है।

सिंदूर मंगाने के बहाने भागी महिला

आरोपी महिला ने पूजा शुरू करने के कुछ ही देर बाद रामकुमार से सिंदूर की पांच डिब्बियां खरीद कर लाने कहा। रामकुमार जब मार्केट से सिंदूर लेकर लौटा, तो तीनों आरोपी मंदा पासवान, अमरदीप दामोदर और संजय जमुना कार समेत फरार हो गए थे।

Published on:

03 Nov 2025 09:53 am

CG Fraud News: छत से बरसने वाले नोटों का झांसा! तंत्र-मंत्र के नाम पर लाखों लाख ठगी, जानें पूरा मामला…

