PM आवास योजना पर उठा सवाल! लोगों ने कहा- यह कैसे हुआ..? सूची बनी, पर चार गांवों गायब, गरीबों को लगा बड़ा झटका

PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के जनपद पंचायत क्षेत्र में पात्रता के बाद भी चार गांवों के लोगों का नाम पीएम आवास योजना की सूची से गायब होने की शिकायत सामने आई है। ग्रामीणों की मानें तो इन गांवों में योजना के लाभ के लिए निर्धारण मापदंड यानि पात्रता में आने वाले कई परिवार है। इधर नाम नहीं होने के सवाल पर संबंधितों ने भी चुप्पी साध रखी है। इससे ग्रामीणों में जबरदस्त रोष और असंतोष है।