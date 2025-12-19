PM आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, जमीन किसी का और मकान किसी और के नाम किया स्वीकृत… ऐसे खुली पोल

पीड़ित डोमार देवांगन ने बताया कि पालारी अंतर्गत ग्राम जंगलोर में उनकी मां बसंती देवांगन के नाम पर दो डिसमिल जमीन है। इसमें एक डिसमिल जमीन पर गांव के ही सुकवारो देवांगन के नाम पर पीएम आवास के तहत आवास स्वीकृत कर मकान बना दिया है। आरटीआई में निकाले गए दस्तावेज में फर्जी तरीके से मकान स्वीकृत किए गए हैं। सुकवारो देवांगन के नाम पर जो फार्म ग्राम पंचायत और अधिकारियों द्वारा भरा गया है। उसमें जमीन संबंधी जानकारी के सभी ऑप्शन को निरंक बताया गया है। न कोई दस्तावेज न ही कोई सर्वे। फिर भी उनकी जमीन पर दूसरे के नाम का पीएम आवास स्वीकृत कर मकान बना दिया है।