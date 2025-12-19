19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

PM आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, जमीन किसी का और मकान किसी और के नाम किया स्वीकृत… ऐसे खुली पोल

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में लगातार ढेरों शिकायतें पंचायत विभाग को मिल रही हैं। ताजा मामला बलौदाबाजार जिले पलारी का है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Dec 19, 2025

PM Awas Yojana (photo-patrika)

PM Awas Yojana (photo-patrika)

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में लगातार ढेरों शिकायतें पंचायत विभाग को मिल रही हैं। ताजा मामला बलौदाबाजार जिले पलारी का है। यहां एक व्यक्ति की जमीन पर किसी और के नाम पीएम आवास बना दिया गया। जब जमीन मालिक ने इसकी शिकायत ग्राम पंचायत और संबंधित अधिकारियों से की तो कोई जवाब नहीं मिला।

जब मकान को तोडऩे के लिए आवेदन किया तो मकान को भी नहीं तोड़ा जा रहा है। अब वह जमीन मालिक राजस्व विभाग से लेकर पंचायत विभाग के अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। बता दें कि पीएम आवास योजना राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रदेश में 18 लाख आवास का निर्माण किया जाना है।

फर्जी तरीके से स्वीकृत किया पीएम आवास

पीड़ित डोमार देवांगन ने बताया कि पालारी अंतर्गत ग्राम जंगलोर में उनकी मां बसंती देवांगन के नाम पर दो डिसमिल जमीन है। इसमें एक डिसमिल जमीन पर गांव के ही सुकवारो देवांगन के नाम पर पीएम आवास के तहत आवास स्वीकृत कर मकान बना दिया है। आरटीआई में निकाले गए दस्तावेज में फर्जी तरीके से मकान स्वीकृत किए गए हैं। सुकवारो देवांगन के नाम पर जो फार्म ग्राम पंचायत और अधिकारियों द्वारा भरा गया है। उसमें जमीन संबंधी जानकारी के सभी ऑप्शन को निरंक बताया गया है। न कोई दस्तावेज न ही कोई सर्वे। फिर भी उनकी जमीन पर दूसरे के नाम का पीएम आवास स्वीकृत कर मकान बना दिया है।

मकान हटाने आवेदन, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं

डोमार देवांगन ने बताया कि मकान हटाने के लिए दो-तीन बार ग्राम पंचायत और पंचायत विभाग को आवेदन देने के बावजूद मकान को हटाया नहीं जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब वे राजस्व विभाग में अपनी पर कराए गए कब्जे को हटाकर मालिकाना हक का आवेदन किया है।

कांकेर में भी गड़बड़ी

जानकारी के अनुसार, कांकेर जिले की ग्राम पंचायतों में भी पीएम आवास बनाने में वहां के अधिकारियों ने भारी गड़बड़ी की थी। शिकायत सही पाए जाने पर पीएम आवास से जुड़े कुछ अधिकारियों पर शासन द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। इसी तरह से कई ऐसे मकानों का निर्माण पूर्ण बता दिया था, जिसकी छत की ढलाई तक नहीं हुई है।

पीएम आवास के निर्माण में किसी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायतों की जांच के बाद संबंधित ग्राम पंचायतों के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। - विजय शर्मा, मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, छत्तीसगढ़

ये भी पढ़ें

कबीरधाम के 13 हजार से अधिक परिवारों का होगा गृह प्रवेश, PM मोदी करेंगे वर्चुअल शुभारंभ
कवर्धा
PM Awas Yojana (photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 08:32 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / PM आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, जमीन किसी का और मकान किसी और के नाम किया स्वीकृत… ऐसे खुली पोल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

फार्म हाउस से 22 युवक व युवतियां गिरफ्तार, ये काम करते पकड़ाए

22 युवक व युवतियां गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा, EMC 2.0 के तहत ₹22.50 करोड़ स्वीकृत

नवा रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर को बड़ी मजबूती (photo source- Patrika)
रायपुर

अनुकंपा नियुक्ति में बड़ा खेल! हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से नगर निगम बैकफुट पर

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला (Photo source- Patrika)
रायपुर

आज से शुरू ‘गुड गवर्नेंस वीक-प्रशासन गांव की ओर’ अभियान, 25 दिसंबर तक लगेंगे शिविर

'गुड गवर्नेंस वीक-प्रशासन गांव की ओर' अभियान (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: कांग्रेस संगठन में फेरबदल की आहट, जिलाध्यक्षों के बाद अब प्रदेश प्रभारी बदलने की संभावना

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बदलने की संभावना (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.