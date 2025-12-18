गुलाब कोठारी: एक ही खेत में कभी अच्छी फसल तो कभी सूखा हो जाता है…

मां भी एक बीज है। पिता के बीज को बड़ा करती है मां। शरीर ही पेड़ बन रहा है। इस शरीर में ही आम लगेगा नया। शरीर तो मां है, लेकिन इसके भीतर पिता भी चल रहे हैं और तब तक चलेंगे जब तक नया आम नहीं लग जाएगा। कोई भी बीज दुनिया का अपना फल नहीं खा सकता। ये मां का भी स्वभाव है। मां जमीन में गड़ा हुआ बीज है। खुद के लिए कभी नहीं जीती है। वो पेड़ बन गई। आम कौन खाता है? छाया कौन खाता है? उसमें घोंसले कौन बनाता है उसको कोई मतलब नहीं है। उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए। उसका एक ही सपना है कि मैं पेड़ बनूं। मां के अलावा किसी को पता नहीं पड़ता कि आप कौन सा शरीर छोड़कर इस घर में लौटे हैं।