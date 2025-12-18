नए साल से पहले रायपुर पुलिस की सख्ती! फॉर्म हाउस में प्राइवेट पार्टी पर रेड, 21 युवक-युवतियां गिरफ्तार(photo-patrika)
CG Farm House Party Raid: छत्तीसगढ़ के रायपुर में नए साल से पहले राजधानी में कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विधानसभा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिरदा स्थित जेडी फॉर्म हाउस में चल रही एक प्राइवेट पार्टी पर रायपुर पुलिस ने छापेमारी कर 21 युवक-युवतियों को गिरफ्तार किया है। सभी युवक-युवतियां नशे की हालत में पाए गए, जिनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।
पुलिस को सूचना मिली थी कि जेडी फॉर्म हाउस में अवैध रूप से प्राइवेट पार्टी आयोजित की जा रही है, जहां नशीले पदार्थों का सेवन किया जा रहा है और अवैध हथियार रखे जाने की भी आशंका है। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच और विधानसभा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी।
रेड के दौरान फॉर्म हाउस में मौजूद युवक-युवतियों को हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक जांच में सभी नशे में धुत पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की।
रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि नए साल के मद्देनज़र शहर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
