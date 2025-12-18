नए साल से पहले रायपुर पुलिस की सख्ती! फॉर्म हाउस में प्राइवेट पार्टी पर रेड, 21 युवक-युवतियां गिरफ्तार

CG Farm House Party Raid: छत्तीसगढ़ के रायपुर में नए साल से पहले राजधानी में कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विधानसभा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिरदा स्थित जेडी फॉर्म हाउस में चल रही एक प्राइवेट पार्टी पर रायपुर पुलिस ने छापेमारी कर 21 युवक-युवतियों को गिरफ्तार किया है। सभी युवक-युवतियां नशे की हालत में पाए गए, जिनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।