CG Fraud: निजी कंपनी में मेंबरशिप के नाम पर धोखाधड़ी, दो युवतियों सहित 4 गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक बोरियाकला में रिल इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड-वेलकोनिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम ऑफिस संचालित किया जा रहा था। इसका ब्रांच मैनेजर गुरुचरण साहू व अन्य अपनी कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद युवक-युवतियों को भारी मुनाफा होने का दावा करते थे। इसी झांसे में आकर जागेश्वरी यादव ने भी कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन कराया।