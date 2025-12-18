Year Ender 2025: नक्सल प्रभावित से टूरिज़्म हॉटस्पॉट तक, 2025 में दिखी बस्तर मॉडल की सफलता

CG New Tourism Hub: छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका कभी नक्सली हिंसा की वजह से डर और असुरक्षा का दूसरा नाम था। लेकिन, अब सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं। बस्तर तेज़ी से टूरिज़्म के एक नए दौर में कदम रख रहा है। सुरक्षा हालात में काफी सुधार, सड़कों और मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार और सरकार की विकास योजनाओं ने इस इलाके की नेगेटिव इमेज को बदल दिया है। आज बस्तर न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनोखी आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है, बल्कि यह एडवेंचर एक्टिविटीज़, इको-टूरिज़्म और ग्रामीण टूरिज़्म के एक नए हब के तौर पर भी उभर रहा है।