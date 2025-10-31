कबीरधाम के 13 हजार से अधिक परिवारों का होगा गृह प्रवेश, PM मोदी करेंगे वर्चुअल शुभारंभ

PM Awas Yojana (photo-patrika)
PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर प्रदेशभर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत गृह प्रवेश और भूमि पूजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
इसी क्रम में 1 नवंबर को नवा रायपुर में आयोजित होने वाले राज्योत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के 3.51 लाख लाभार्थी परिवारों का सांकेतिक गृह प्रवेश कराएंगे। इस अवसर पर कबीरधाम जिले के 13 हजार 376 ग्रामीण परिवार भी नए घरों में प्रवेश करेंगे। इन सभी परिवारों के पक्के मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि राज्य स्थापना दिवस पर जिले के 13 हजार 376 परिवारों को अपने नए घरों की चाबी मिल रही है। उन्होंने कहा कि यह अवसर जिले के ग्रामीणों के लिए खुशियों का पर्व है क्योंकि अब वे अपने स्वयं के पक्के घर में प्रवेश कर रहे हैं।
सीईओ त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप में 16 हजार 454 नवीन स्वीकृत प्रधानमंत्री आवासों का भूमि पूजन भी करेंगे। इन आवासों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। अप्रैल 2025 से अब तक कबीरधाम जिले में 13 हजार 239 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि शेष स्वीकृत आवासों पर तेजी से काम जारी है।
नवा रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय राजोत्सव कार्यक्रम में कबीरधाम जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारी व प्रधानमंत्री आवास योजना के चयनित हितग्राही भी राज्य शासन के आमंत्रण पर शामिल होंगे। सीईओ ने कहा यह हम सबके लिए गर्व का क्षण है कि हमारे जिले के हजारों ग्रामीण परिवार अब अपने खुद के घर में बसने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने सचमुच सपनों को आशियाने में बदला है।
बड़ी खबरेंView All
कवर्धा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग