Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

कबीरधाम के 13 हजार से अधिक परिवारों का होगा गृह प्रवेश, PM मोदी करेंगे वर्चुअल शुभारंभ

PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर प्रदेशभर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत गृह प्रवेश और भूमि पूजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Oct 31, 2025

PM Awas Yojana (photo-patrika)

PM Awas Yojana (photo-patrika)

PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर प्रदेशभर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत गृह प्रवेश और भूमि पूजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

इसी क्रम में 1 नवंबर को नवा रायपुर में आयोजित होने वाले राज्योत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के 3.51 लाख लाभार्थी परिवारों का सांकेतिक गृह प्रवेश कराएंगे। इस अवसर पर कबीरधाम जिले के 13 हजार 376 ग्रामीण परिवार भी नए घरों में प्रवेश करेंगे। इन सभी परिवारों के पक्के मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि राज्य स्थापना दिवस पर जिले के 13 हजार 376 परिवारों को अपने नए घरों की चाबी मिल रही है। उन्होंने कहा कि यह अवसर जिले के ग्रामीणों के लिए खुशियों का पर्व है क्योंकि अब वे अपने स्वयं के पक्के घर में प्रवेश कर रहे हैं।

सीईओ त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप में 16 हजार 454 नवीन स्वीकृत प्रधानमंत्री आवासों का भूमि पूजन भी करेंगे। इन आवासों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। अप्रैल 2025 से अब तक कबीरधाम जिले में 13 हजार 239 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि शेष स्वीकृत आवासों पर तेजी से काम जारी है।

राज्योत्सव में शामिल होंगे जिले के प्रतिनिधि

नवा रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय राजोत्सव कार्यक्रम में कबीरधाम जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारी व प्रधानमंत्री आवास योजना के चयनित हितग्राही भी राज्य शासन के आमंत्रण पर शामिल होंगे। सीईओ ने कहा यह हम सबके लिए गर्व का क्षण है कि हमारे जिले के हजारों ग्रामीण परिवार अब अपने खुद के घर में बसने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने सचमुच सपनों को आशियाने में बदला है।

ये भी पढ़ें

PM आवास योजना में लाखों का फर्जीवाड़ा! जांच में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई, इनके खिलाफ FIR दर्ज
बिलासपुर
PM Awas Yojana (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया एक्स)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 10:17 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / कबीरधाम के 13 हजार से अधिक परिवारों का होगा गृह प्रवेश, PM मोदी करेंगे वर्चुअल शुभारंभ

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

किसानों के हित में शासन का बड़ा फैसला, अब इस तारीख तक होगा डिजिटल फसल सर्वे और गिरदावरी में त्रुटि सुधार, देखें

किसान की सांकेतिक फोटो
कवर्धा

MLA बोहरा की पहल पर पंडरिया को मिला बड़ा विकास पैकेज, 2.80 करोड़ से होंगे 55 विकास कार्य, नगर को मिलेगी नई पहचान

विधायक भावना बोहरा (फोटो सोर्स - पत्रिका)
कवर्धा

मतदाता सूची में गड़बड़ी का खुलासा! पूर्व मंत्री अकबर पर फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़ने के आरोप, 2 लोगों पर FIR दर्ज

वोट चोरी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

बारिश ने धोया, किसान रोया… बर्बाद हुई धान की फसल, प्रशासन से आपदा राहत व मुआवजा की मांग

धान की फसल
कवर्धा

Huge Road Accident: पंडरिया-कुकदूर मार्ग पर हुआ भीषण हादसा, पति-पत्नी समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत, पसरा मातम

पति-पत्नी समेत 3 लोगों की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.