कबीरधाम के 13 हजार से अधिक परिवारों का होगा गृह प्रवेश, PM मोदी करेंगे वर्चुअल शुभारंभ

नवा रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय राजोत्सव कार्यक्रम में कबीरधाम जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारी व प्रधानमंत्री आवास योजना के चयनित हितग्राही भी राज्य शासन के आमंत्रण पर शामिल होंगे। सीईओ ने कहा यह हम सबके लिए गर्व का क्षण है कि हमारे जिले के हजारों ग्रामीण परिवार अब अपने खुद के घर में बसने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने सचमुच सपनों को आशियाने में बदला है।