PM आवास योजना में लापरवाही, खुलासे के बाद सचिव निलंबित, 2396 निर्माण कार्य अटका

PM Awas Yojana: कवर्धा जिला पंचायत सभा कक्ष में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत आवास से संबंधित 95 ग्राम पंचायतों की गहन समीक्षा की। इस दौरान पता चला कि पीएम जनमन योजना के 2396 आवास का निर्माण कार्य अटका हुआ है।
विकासखंड पंडरिया, बोड़ला और सहसपुर लोहारा में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री जनमन आवास के लिए तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायतवार गहन समीक्षा की गई। सभी मैदानी कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिन हितग्राहियों को राशि जारी की जा चुकी है उनके आवास निर्माण में प्रगति लाए। ऐसे हितग्राही जिन्हें बार-बार बोलने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा रहा है उनके आवास स्वीकृत को निरस्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
कलेक्टर ने आगे कहा कि शासन की मंशा अनुरूप सभी आवास का निर्माण गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरा किया जाना है और निर्माण कार्य के किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सभी मैदानी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सीईओ त्रिपाठी ने कहा कि अक्टूबर तक जिले में 8000 प्रधानमंत्री आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस दौरान प्लीथ स्तर, चौखट स्तर, छत स्तर व प्लास्टर स्तर पर लंबित आवास की गहन समीक्षा की गई। जिला पंचायत सीईओ अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 9091 हितग्राहियों को प्रथम किस्त की राशि जारी हो चुकी है। वहीं 6379 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त, 4084 हितग्राहियों को तृतीय और 1386 हितग्राहियों को चतुर्थ किस्त की राशि उनके बैंक खातों में जा चुकी है।
बोड़ला के ग्राम पंचायत शीतलपानी, कुकरापानी, राजाढार, दुर्जनपुर, केसमर्दा, लूप, मुडघुसरी, बेंदा, मुड़वाही जैसे अनेक ग्राम पंचायत में निर्माणधीन आवास लंबे समय से पूरा नहीं हो सका है। वहीं जनपद पंचायत पंडरिया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कांदावानी, तेलियापानी लेदरा, अमनिया, बिरूहलडीह, बदना, भेलकी, सेंदुरखार, डालामौहा, आगरपानी, महीडबरा जैसे ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है।
आवासीय समीक्षा के दौरान पाया कि जिले में कुल 9625 प्रधानमंत्री जनमन आवास का निर्माण किए जाने के लिए स्वीकृत है। इसमें से अभी तक 3163 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं, जबकि 2396 आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होना पाया गया। इसी तरह कुल 3532 आवास का निर्माण प्रगतिरत होने की जानकारी दी गई।
प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने, समय पर आवास को पूरा नहीं कराने और प्रस्तावित आवास निर्माण को प्रारंभ नहीं करने बैठक में अनुपस्थित रहने के लिए ग्राम पंचायत मुड़वाही सचिव प्रदीप धुर्वे को कलेक्टर गोपाल वर्मा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए।