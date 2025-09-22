PM आवास योजना में लापरवाही, खुलासे के बाद सचिव निलंबित, 2396 निर्माण कार्य अटका

विकासखंड पंडरिया, बोड़ला और सहसपुर लोहारा में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री जनमन आवास के लिए तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायतवार गहन समीक्षा की गई। सभी मैदानी कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिन हितग्राहियों को राशि जारी की जा चुकी है उनके आवास निर्माण में प्रगति लाए। ऐसे हितग्राही जिन्हें बार-बार बोलने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा रहा है उनके आवास स्वीकृत को निरस्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।