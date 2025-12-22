6वीं क्लास की बैगा छात्रा की मौत से मचा हड़कंप, आश्रम और स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, जानें क्या है पूरा मामला

सहायक आयुक्त ने स्वीकार किया कि प्राथमिक उपचार के बाद छात्रा को पोलमी के नयापारा स्थित उसके घर परिजन लेकर चले गए। इसी रात उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे कुकदुर स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। वहां उपचार के दौरान छात्रा की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतका का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है, जिससे मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट होंगे। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सहायक आयुक्त लक्ष्मी प्रसाद पटेल ने कहा कि कलेक्टर के दिशा-निर्देश पर पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए जिलास्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी।