शराब के पैसों से इनकार पर हैवानियत, दोस्तों को दौड़ा-दौड़ाकर बेरहमी से पीटा, फिर… युवक को मरा समझकर छोड़ा

Crime News: शराब के पैसों को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद कुछ ही मिनटों में जानलेवा हमले में बदल गया। शहर के पुराना बस स्टैंड स्थित शराब दुकान के सामने बदमाश युवकों ने दो दोस्तों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, जमीन पर पटक-पटक कर लात-घूंसे बरसाए। एक युवक बेहोश होकर सडक़ पर गिर पड़ा, फिर भी उसके सिर पर बेरहमी से लात मारी गई। बदमाश उसे मरा हुआ समझकर मौके से भाग निकले। पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।