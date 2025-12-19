शराब के पैसों से इनकार पर हैवानियत, दोस्तों को दौड़ा-दौड़ाकर बेरहमी से पीटा, फिर… युवक को मरा समझकर छोड़ा

शराब के पैसों से इनकार पर युवक को पीटा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Crime News: शराब के पैसों को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद कुछ ही मिनटों में जानलेवा हमले में बदल गया। शहर के पुराना बस स्टैंड स्थित शराब दुकान के सामने बदमाश युवकों ने दो दोस्तों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, जमीन पर पटक-पटक कर लात-घूंसे बरसाए। एक युवक बेहोश होकर सडक़ पर गिर पड़ा, फिर भी उसके सिर पर बेरहमी से लात मारी गई। बदमाश उसे मरा हुआ समझकर मौके से भाग निकले। पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
घटना बुधवार 17 दिसंबर की रात की है। तालापारा निवासी अजय चौहान (22) अपने दोस्त करन बचकानी के साथ शराब लेने दुकान पहुंचा था। इसी दौरान राहुल बंजारे ने करन से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। करन के इनकार करते ही राहुल के साथी अरमान अली, मनोहर विश्वकर्मा, धर्मेंद्र बंजारे और रितेश सोनकर भी वहां पहुंच गए और झगड़ा शुरू हो गया।
राहुल बंजारे (20), निवासी रेलवे स्टेशन क्षेत्र। धर्मेंद्र कुमार बंजारे (30), निवासी नवागांव, थाना बिल्हा। रितेश सोनकर (19), निवासी बुधवारी बाजार, थाना तोरवा। मनोहर विश्वकर्मा (31), निवासी गणेश नगर, चुचुहियापारा। अरमान अली (20), निवासी गणेश नगर, चुचुहियापारा।
सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और घायल करन को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर देर रात सभी पांचों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
आरोपियों ने पहले गाली-गलौज की, फिर करन पर हमला कर दिया। अजय बीच-बचाव करने आया तो उसे भी पीटा गया। बदमाशों ने करन को घेरकर दौड़ा-दौड़ाकर मारा और जमीन पर गिरने के बाद भी उसके सिर पर बार-बार लातें मारीं। गंभीर चोट लगने से करन मौके पर ही बेहोश हो गया।
कोनी क्षेत्र में सैलून चलाने वाले युवक का गांव के कुछ लडक़ों ने चावल चोरी कर लिया, जिसके बारे में पूछने पर आरोपियों ने उसे बेरहमी से पीटा। इसके बाद भी आरोपियों का मन नहीं भरा तो आधी रात उसके घर में ईंट-पत्थर बरसाने लगे। इस घटना से पीडि़त का परिवार डरा-सहमा है। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बीच पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की है।
कोनी के जलसो निवासी शिवकुमार श्रीवास गांव में सैलून चलाता है। उसने पुलिस के पास शिकायत करते हुए बताया कि, 16 दिसंबर की सुबह वह साइकिल पर चावल लेकर मिल गया था, वहां से चावल छरवाने के बाद घर जाने के लिए निकला। इस बीच लघुशंका लगने पर वह रुका, तभी उसका चावल किसी ने चोरी कर लिया। पास में खड़े आकाश यादव, गोपी वर्मा व अन्य से उसने पूछा तो वे हंसने लगे। जिसका उसने विरोध किया तो युवकों ने यह कहकर पीटना शुरू कर दिया, कि उसने उन्हें चोर कहा।
किसी तरह से वह अपनी जान बचाकर घर पहुंचा। रात में उसके घर में अचानक से ईंट-पत्थर आकर गिरने लगे। तब पता चला कि आरोपी उसके घर में ईंट-पत्थर फेंक रहे, जिससे उसके घर के दरवाजे और खिडक़ी टूट गए। पुलिस ने इस शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में शामिल दो आरोपी गोपी वर्मा और विशाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है।