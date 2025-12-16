बिलासपुर में भीषण सड़क हादसा: खड़े ट्रेलर से टकराई तेज रफ्तार बस, 16 यात्री घायल, 11 की हालत गंभीर

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कई यात्री सीटों के बीच फंस गए, जिन्हें निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल बाहर निकाला गया और एंबुलेंस के माध्यम से रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 11 यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया है।