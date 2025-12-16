बिलासपुर में भीषण सड़क हादसा: खड़े ट्रेलर से टकराई तेज रफ्तार बस, 16 यात्री घायल, 11 की हालत गंभीर

बिलासपुर में भीषण सड़क हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Bilaspur Bus Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाइवे पर सुबह करीब 5:30 बजे तेज रफ्तार बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जा टकराई। इस दुर्घटना में बस में सवार 16 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 11 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार से रायपुर की ओर जा रही रॉयल बस नेशनल हाइवे पर रतनपुर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सड़क किनारे एक ट्रेलर खड़ी थी, जिसे कोहरे और कम दृश्यता के कारण बस चालक समय रहते नहीं देख पाया। तेज रफ्तार के चलते बस सीधे ट्रेलर में जा घुसी। हादसे के समय बस में 25 से अधिक यात्री सवार थे।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कई यात्री सीटों के बीच फंस गए, जिन्हें निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल बाहर निकाला गया और एंबुलेंस के माध्यम से रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 11 यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया है।
हादसे की सूचना मिलते ही रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने दुर्घटनास्थल पर यातायात को नियंत्रित किया, जिससे हाईवे पर जाम की स्थिति न बने। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए रतनपुर तहसीलदार शिल्पा भगत और रतनपुर थाना प्रभारी भी तत्काल घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे तथा स्थिति का जायजा लिया।
प्रारंभिक जांच में हादसे का मुख्य कारण तेज रफ्तार और सुबह के समय घना कोहरा बताया जा रहा है, जिसके कारण दृश्यता काफी कम थी। पुलिस ने बस चालक और ट्रेलर के खड़े होने की स्थिति को लेकर भी जांच शुरू कर दी है। यह भी देखा जा रहा है कि ट्रेलर सड़क किनारे सुरक्षा मानकों के अनुरूप खड़ी थी या नहीं।
फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है और पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि कोहरे और कम दृश्यता के दौरान गति नियंत्रित रखें और सड़क किनारे खड़े वाहनों के लिए आवश्यक संकेतकों का उपयोग करें, ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
