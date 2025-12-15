लॉरेंस बिश्नोई केस में गिरफ्तारी की धमकी…पूर्व RPF कर्मचारी से हुई 6 लाख से अधिक की ठगी, जानें पूरा मामला

ठगों ने पीड़ित को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े केस में गिरफ्तारी की धमकी देकर डराया और रकम ट्रांसफर करा ली। रुपए मिलते ही आरोपियों ने अपने मोबाइल नंबर बंद कर दिए। पीडि़त दिवाकर मंडल (61), आरपीएफ के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 2 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को टेलीकॉम कार्यालय का कर्मचारी बताया और कहा कि उनके आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल कर मुंबई में एक कनाडाई बैंक में खाता खोला गया है, जिसका उपयोग अवैध लेनदेन में किया गया है।