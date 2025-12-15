CG News: नियम तोड़ रहे सरकारी डॉक्टरों पर होगी सख्त कार्रवाई, बिना अनुमति प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगा रोक, जानें क्या है वजह?

शिकायतों में यह भी सामने आया है कि सिम्स में पदस्थ डॉक्टरों के खिलाफ निजी अस्पतालों में सेवा देने की सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं। बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी सिम्स प्रबंधन को भी नहीं है। ओपीडी समय में डॉक्टरों के निजी अस्पतालों में मौजूद रहने के कारण सिम्स में मरीजों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है और कई बार उन्हें उपचार से वंचित होना पड़ता है।