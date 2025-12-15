15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रखर पांडेय का हृदयाघात से निधन, पुलिस महकमे में शोक की लहर

CG News: भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी प्रखर पांडेय का रविवार को रायपुर के निजी अस्पताल में निधन हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Dec 15, 2025

आईपीएस अधिकारी प्रखर पांडेय का निधन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

आईपीएस अधिकारी प्रखर पांडेय का निधन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी प्रखर पांडेय का रविवार को रायपुर के निजी अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें हृदयघात (दिल का दौरा) पडऩे के बाद उपचार के लिए भिलाई से रायपुर लाया गया था। यहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

बता दें कि आईपीएस पांडेय पुलिस मुख्यालय रायपुर में उप पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी), सीआईडी विभाग के पद पर पदस्थ थे। उन्होंने अपने सेवा जीवन में कई अहम जिम्मेदारियां संभालीं। इसके पहले वह कबीरधाम, सूरजपुर और दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक और बिलासपुर और राजनांदगांव में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आईपीएस पांडेय अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते थे। उनके साथी निधन की खबर से दुखी हैं।

पुलिस महकमे में शोक की लहर

उनके आकस्मिक निधन से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। छत्तीसगढ़ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए दिवंगत अधिकारी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।

ये भी पढ़ें

मामूली विवाद में ऑटो चालक ने युवक पर किया चाकू-रॉड से वार, पत्नी मदद मांगती रही, इधर लोग बनाते रहे वीडियो
बिलासपुर
क्राइम (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Dec 2025 09:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रखर पांडेय का हृदयाघात से निधन, पुलिस महकमे में शोक की लहर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रेलवे कर्मचारियों के लिए नया नियम: ड्यूटी पर वीडियो बनाने पर होगी कार्रवाई

रील बनाई तो होगी कार्रवाई (फोटो सोर्स- pexels)
रायपुर

अजय चंद्राकर के तंज पर स्वास्थ्य मंत्री नाराज, विधायक निधि 10 करोड़ करने की मांग

छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र (photo source- Patrika)
रायपुर

मनरेगा और पीएम आवास का अभिसरण, ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार और जल संरक्षण का लाभ

साय सरकार की प्रथम कैबिनेट के दो वर्ष पूर्ण (फोटो सोर्स- DPR)
रायपुर

साय सरकार की प्रथम कैबिनेट के दो वर्ष पूरे, 10,000 आजीविका डबरी निर्माण कार्यों का शुभारंभ

CG cabinet
रायपुर

विधानसभा के विशेष सत्र में घुस आई बिल्ली, म्याऊं-म्याऊं सुनकर हैरान रह गए मंत्री-विधायक

cg new vidhan sabha Bhawan
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.