छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रखर पांडेय का हृदयाघात से निधन, पुलिस महकमे में शोक की लहर

बता दें कि आईपीएस पांडेय पुलिस मुख्यालय रायपुर में उप पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी), सीआईडी विभाग के पद पर पदस्थ थे। उन्होंने अपने सेवा जीवन में कई अहम जिम्मेदारियां संभालीं। इसके पहले वह कबीरधाम, सूरजपुर और दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक और बिलासपुर और राजनांदगांव में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आईपीएस पांडेय अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते थे। उनके साथी निधन की खबर से दुखी हैं।