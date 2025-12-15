छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रखर पांडेय का हृदयाघात से निधन, पुलिस महकमे में शोक की लहर

आईपीएस अधिकारी प्रखर पांडेय का निधन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी प्रखर पांडेय का रविवार को रायपुर के निजी अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें हृदयघात (दिल का दौरा) पडऩे के बाद उपचार के लिए भिलाई से रायपुर लाया गया था। यहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।
बता दें कि आईपीएस पांडेय पुलिस मुख्यालय रायपुर में उप पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी), सीआईडी विभाग के पद पर पदस्थ थे। उन्होंने अपने सेवा जीवन में कई अहम जिम्मेदारियां संभालीं। इसके पहले वह कबीरधाम, सूरजपुर और दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक और बिलासपुर और राजनांदगांव में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आईपीएस पांडेय अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते थे। उनके साथी निधन की खबर से दुखी हैं।
उनके आकस्मिक निधन से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। छत्तीसगढ़ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए दिवंगत अधिकारी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।
