MLA चंद्राकर के तंज पर स्वास्थ्य मंत्री हुए नाराज, बाद में मांगी माफी… इधर विधायक निधि 10 करोड़ करने की मांग

वित्त मंत्री चौधरी ने कांग्रेस के बहिष्कार पर कहा, विपक्ष ने सेंट्रल विस्टा का भी बहिष्कार किया गया। आज प्रदेश का विपक्ष भी यही कर रहा है। अब जनता कांग्रेस का बहिष्कार करेगी। संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा, सकारात्मक चर्चा में विपक्ष की गैरमौजूदगी को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष ने अपनी मानसिकता का परिचय दे दिया है कि छत्तीसगढ़ के प्रति कांग्रेस की कोई सोच नहीं है। सेंट्रल विस्टा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जैसे कार्यक्रमों का बहिष्कार करके कांग्रेस ने यही सिद्ध किया और अब भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ के 2047 तक विकास पर हो रही चर्चा का भी बहिष्कार किया है।